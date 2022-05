Detienen a un policía bonaerense y a una mujer acusados de haberles robado a censistas

Fuentes policiales y judiciales informaron que todo comenzó cuando se irradió un alerta a través del 911 por un raid cometido por delincuentes que se desplazaban en un automóvil Volkswagen Voyage gris oscuro.

Los asaltantes le sustrajeron pertenencias a dos censistas y a una joven que estaba siendo censada y escaparon a toda velocidad, tras lo cual se inició un operativo hasta que personal de la seccional 2da. de Quilmes detuvo la marcha del vehículo involucrado en Belgrano, entre Misiones y Formosa, de la localidad de Don Bosco.

Según las fuentes, el conductor resultó ser un efectivo de 41 años, quien desempeñaba sus tareas en la comisaría 4ta. de Sarandí, partido de Avellaneda.

En su poder, sus compañeros le secuestraron una pistola Bersa Thunder Pro calibre 9 milímetros provista por el Ministerio de Seguridad bonaerense con nueve municiones intactas.

El sospechoso estaba acompañado de una joven de 25 años que tenía dos celulares que no eran suyos.

Además, dentro del rodado encontraron una réplica de arma de fuego y otras pertenencias que luego fueron reconocidas por dos víctimas de los asaltos, una mujer de 45 años y otra de 39.

"Fue bastante rápido, yo salí con el celular porque había hecho el censo digital, le alcancé a decir el código, me hizo unas preguntas y no se de qué calle vino un auto muy despacio que frenó acá en la puerta y me imaginé que nos iba a robar", dijo Daiana al canal Todo Noticias.

La joven aseguró que del "lado del acompañante había una chica que no se bajó" y del vehículo descendió "él con un arma".

"Nos dijo 'dame todo, dame todo', le di el celular y me fui. A la chica le robó el celular y la mochila", añadió Daiana, quien luego recuperó el aparato, mientras que a la censista solo le devolvieron la mochila.

Al dirigirse a la comisaría 2da., la damnificada se encontró con otra censista que también había sido asaltada por el mismo delincuente.

El policía y la joven quedaron a disposición de la fiscal Karina Gallo, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 del Departamento Judicial Quilmes, en una causa caratulada como "robo agravado por el uso de arma de fuego".