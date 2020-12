Covid, respiradores y largas internaciones: el riesgo de las infecciones hospitalarias

El médico infectólogo Joaquín Bermejo, integrante de la Fundación Centro de Estudios Infectológicos y jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Español de Rosario, respondió a estas y otras preguntas sobre la realidad de las infecciones nosocomiales.

Lo primero que destacó es que "no existe institución médica sin infecciones hospitalarias", ni en la ciudad ni en el mundo. Lo que sí es necesario y recomendable es que clínicas, sanatorios y hospitales lleven adelante programas de control de estas infecciones para tener su propio mapa epidemiológico (lo que implica conocer qué microorganismos están presentes en cada institución) y a partir de un trabajo constante y minucioso, y de ese modo encontrar el foco del problema o de los problemas y tomar medidas para minimizar su impacto en pacientes y personal de salud.

Bermejo explicó a La Capital que en lo que respecta a las infecciones nosocomiales el 95% son por bacterias, el 4% por hongos y apenas un 1% por virus, lo que hecha por tierra eso de hablar todo el tiempo de virus intrahospitalarios, porque prácticamente no existen.

Dicho esto, el acento está puesto en las bacterias, que por otro lado son cada vez más resistentes a los antibióticos conocidos, con lo cual se convierten en lo que popularmente se conoce como "superbacterias", aquellas que encontraron mecanismos para resistir a las drogas conocidas y por lo tanto los médicos cuentan con pocas herramientas terapéuticas para vencerlas cuando aparecen en un organismo.

Infecciones durante la internación

¿Qué es una infección nosocomial? "Aquella que se adquiere en hospitales y se manifiesta más allá de las 48 horas después de que el paciente fue ingresado y que no estaba presente en el momento del ingreso".

Estas infecciones, que pueden poner en riesgo la vida de una persona que quizá fue internada por un tema no complejo, como puede ser por ejemplo, una intervención menor, están muy ligadas al tiempo de permanencia en una institución sanitaria, de allí que en los últimos años la tendencia es a que las internaciones sean lo más breves posibles.

En este sentido el covid encendió las alarmas porque muchas personas han tenido o tienen estadías prolongadas por cuadros moderados o severos. "Estoy convencido de que los pacientes tienen que estar el menor tiempo que se pueda, siempre que no se ponga en riesgo su salud, eso está clarísimo", remarcó Bermejo.

El infectólogo mencionó una situación bastante particular que plantea la pandemia en este aspecto: por un lado, la estancia hospitalaria pasó de ser de 3 días y medio, promedio (en épocas no covid) a 10 días en pacientes covid. Lo que muestra a las claras el aumento del riesgo de contagio de bacterias intrahospitalarias, pero por otro, el covid hizo que se extremaran las medidas de protección del personal de salud para con los pacientes (y entre el personal mismo). Esas barreras seguramente tuvieron un efecto beneficioso no sólo en la no transmisión del Sars Cov 2 sino en la de otros gérmenes. De todos modos, en qué situación están las entidades médicas no es algo que se pueda conocer en este momento. "No sabemos para qué lado se inclinó la balanza, si tenemos más o menos infecciones nosocomiales en general", señaló el especialista, quien agregó: "Por el momento hay información a nivel mundial que se contrapone. Hay quienes señalan que las infecciones bajaron y otros estudios que dicen que subieron".

Respirador Rafaela 4.jpg

Los respiradores y sus efectos

La asistencia ventilatoria mecánica, que es imprescindible en ciertos casos, tiene sus consecuencias. Una de ellas es la posibilidad de que el paciente adquiera una infección bacteriana pulmonar (neumonía).

Los problemas asociados a estos aparatos se estudian desde hace décadas y ahora, con la necesidad de uso que impuso el covid, los efectos colaterales indeseados quedaron a la vista como nunca antes. "Sí, es cierto, hay neumonías asociadas al uso del respirador", explicó el profesional.

¿Esto implica que es peor el remedio que la enfermedad? "No, en el caso de que el paciente esté correctamente diagnosticado y evaluado, el uso de respirador es una herramienta que existe en terapia y a la que se debe echar mano, con todos los controles y cuidados y en el tiempo justo", señaló el infectólogo, quien mencionó que "por supuesto no es lo mismo estar 3 días en un respirador que 20", pero son los especialistas los que deben determinar los requerimientos de ese recurso para cada paciente.

Bermejo detalló que "lamentablemente, por las características del covid, que afecta los intersticios pulmonares, la necesidad de respirador mecánico es más alta que en otras virosis o problemas respiratorios, es lo que estuvimos viendo en este período de pandemia".

WhatsApp Image 2020-12-02 at 14.20.23.jpeg

Equipos de control para vigilancia permanente

¿Las infecciones hospitalarias se producen por errores de los médicos? Bermejo dijo que no necesariamente, si bien está demostrado que, por ejemplo, el lavado correcto y frecuente de manos del personal de salud es clave para evitar el contagio de bacterias intrahospitalarias y que mejorando sólo este aspecto la carga bacteriana de una entidad puede bajar de manera considerable.

"Cada institución tiene su propia particularidad en cuanto a qué gérmenes la habitan. Como dije, no existe entidad médica sin bacterias, pero sí hay algunas que tienen este tema bajo control y otras que no. De allí que sea fundamental contar con un equipo de control de infecciones hospitalarias que haga vigilancia permanente de este tema y vaya tomando las medidas necesarias ante cualquier cambio".

No sólo los respiradores pueden generar la adquisición de bacterias intrahospitalarias, sino todo procedimiento invasivo como es una cirugía, la colocación de un catéter endovenoso, una sonda vesical.

El problema del exceso de antibióticos

El uso de antibióticos es otro punto crucial en esta pandemia. Entre el 80 y 90% de los pacientes que tienen covid y requieren internación reciben antibióticos. Pero la realidad indica que sólo del 5 al 15% tiene una infección bacteriana concomitante, además del virus. Eso demuestra que se está haciendo un abuso importante de este recurso y que las consecuencias de estas decisiones pueden traer más resistencia antimicrobiana en el corto, mediano y largo plazo, con todo lo que eso implica.

"Si le dieron antibióticos a alguien que no los necesitaba y luego resulta que se infecta con una bacteria, el problema será mucho mayor", ejemplificó Bermejo.

En el mundo ya hay una enorme preocupación sobre este tema.

La importancia de normas y reglas

En relación a cómo disminuir las infecciones adquiridas en un sanatorio u hospital, el profesional dijo: "No hay una norma general en este sentido. Y eso que se muere más gente por infecciones intrahospitalarias que por dengue (se calcula que en la Argentina hay por año entre 20 y 30 mil muertes a por esta causa). El tema no se encara a nivel oficial como corresponde y queda a criterio de cada nosocomio. Los esfuerzos son individuales, los financiadores de la salud no lo exigen tampoco. Es una problemática en la que aún queda mucho camino por recorrer".

Bermejo remarcó: "No hay institución que pueda decir: yo no tengo este problema, en ese caso lo que sucede es que no lo está buscando como corresponde", al tiempo que dejó en claro que "trabajando seriamente en la vigilancia y control de infecciones de este tipo se pueden mejorar mucho las distintas situaciones".