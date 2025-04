Cierre de bancos por cuatro días: cuándo y cuáles operaciones se verán afectadas

Los bancos permanecerán cerrados los días jueves primero y viernes 2 con motivo del feriado por el Dia del Trabajador y por el día no laborable dispuesto por el gobierno nacional . Por su parte, sábado y domingo las entidades no suelen abrir sus puertas, de ahí la acumulación de cuatro días seguidos con puertas cerradas.

Durante el cierre no habrá ninguna actividad laboral en el interior de las entidades ni atención al público en ninguna de las sucursales. Por este motivo, todo trámite que deba realizarse necesariamente de forma presencial, deberá encontrar una fecha previa o posterior a la seguidilla de feriados.

Qué operaciones sí se pueden realizar pese al cierre de los bancos

El cierre de los bancos compromete fundamentalmente toda actividad que requiera del personal bancario presente en el establecimiento. Es por esto que, a pesar de la suspensión de la actividad presencial, existen otro tipo de operaciones que sí se pueden realizar durante estos días en tanto no necesitan el trabajo de otro empleado.

Así, durante los feriados de mayo, los clientes podrán operar con normalidad a través de cajeros automáticos, home banking y aplicaciones móviles. Estos canales digitales se mantienen siempre habilitados para la ejecución de transferencias, pagos, extracciones, consultas de saldo, etc.

Los feriados que quedan en 2025

Feriados inamovibles

- Mayo: 1 de mayo (Día del Trabajador), 25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo).

- Junio: 20 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano).

- Julio: 9 de julio (Día de la Independencia).

- Diciembre: 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María), 25 de diciembre (Navidad).

Feriados trasladables

- Junio: 16 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes), trasladado del 17 de junio.

- Agosto: 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín).

- Octubre: 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural).

- Noviembre: 24 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional), trasladado del 20 de noviembre.

Días no laborables con fines turísticos

- Mayo: 2 de mayo.

- Agosto: 15 de agosto.

- Noviembre: 21 de noviembre

La decisión de otorgar o no los días no laborables queda a discreción de cada empleador. En caso de trabajar durante estas jornadas, no se abona un pago adicional como en los feriados nacionales.

Fines de semana largos

- 1 al 4 de mayo: Día del Trabajador y día no laborable.

- 15 al 17 de agosto: Día no laborable y Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

- 21 al 24 de noviembre: Día no laborable y Día de la Soberanía Nacional.

- 6 al 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

