Celulares plegables, consolas y "robotaxis": los avances del 2020

Y si de cambio de fisonomías se trata, este año las empresas patearon el tablero para que vuelva, en forma de smartphone, un viejo conocido: el celular plegable.

Durante 2020, Samsung lanzó sus modelos Galaxy Z Flip y Galaxy Z Fold 2 (que no solo se pliega sino que se puede convertir, gracias a las flexibilidades de su anatomía, en una tablet), Motorola entró a la gama plegables con el Razr 2020 (una suerte de la reedición del querido y glamoroso v3) y Huawei lo hizo con el Mate Xs.

Además, surgió otra novedad que puede cambiar (otra vez) la forma en la que se verán los smartphones de ahora en más: ZTE lanzó su modelo Axon 20 5G con cámara frontal “escondida” bajo la pantalla.

motorola razr Motorola volvió al rubro de plegables con su smartphone Razr 2020.

Cambio de ciclo en las consolas

La llegada de la Play Station 5 tuvo en vilo a todos durante varios meses. En Argentina, lo que resaltó al instante fue su precio: $75.999 su versión digital y $99.999 la versión estándar.

En la jornada de preventa en septiembre no quedó ni una. Tal es así que tuvieron que implementar una nueva jornada para ello a mediados de noviembre, en donde también volvieron a agotarse las unidades destinadas para el país. Un día antes de su lanzamiento oficial en las tiendas, previsto para el 4 de diciembre, La Capital llamó al canal de ventas telefónico de Sony y la respuesta fue concreta: no hay disponibles y las primeras que llegaran a Argentina eran para quienes las habían comprado en los dos días de preventa en septiembre y noviembre.

En la vereda de enfrente, las nuevas Xbox X y Xbox S, las consolas de Microsoft, significan la renovación del producto tras seis años (el último lanzamiento había sido la Xbox One).

La Xbox no se queda sólo en el lanzamiento, ya que parece que los directivos de la empresa se traen una novedad para los próximos meses: planean lanzar una aplicación en 2021 para poder jugar directamente desde el Smart TV.

Phil Spencer, vicepresidente ejecutivo del sector gaming de Microsoft y jefe de Xbox, anunció que ven potable “en los próximos 12 meses”, en una entrevista con The Verge. De todos modos, aclaró que los últimos modelos de Xbox no serán los últimos productos físicos que saquen al mercado.

Avance en la conducción autónoma

Aparte de los vehículos de Tesla que ya están en funcionamiento en distintas partes del mundo y que emulan a un auto convencional pero que no tiene conductor, el año se despidió con la novedad traída por Amazon y Zoox: los "robotaxis".

El avance entre estas dos empresas (Zoox es subsidiaria de Amazon) significa una revolución en el plano de la conducción autónoma ya que, a diferencia de los autos que ya se conocen, este dispositivo no cuenta con volante y no tiene sector trasero y delantero. Esta diseñado y construido exclusivamente para transportar pasajeros por las ciudades.

zoox amazon auto autonomo El interior del "robotaxi" desarrollado por Zoox y Amazon.

El Zoox, tal como se llama el vehículo, es eléctrico y puede llegar a los 120 kilómetros por hora. Tiene múltiples sensores y cámaras para ver a 150 metros en todas las direcciones, y luces y altavoces externos para preanunciar maniobras a otros autos o a peatones. Desde la firma anunciaron que no se venderán a particulares ya que se pensaron como flotas de taxis, los cuales ya están probándose, de a poco, en Las Vegas y San Francisco.

A principios de año, General Motors presentó el prototipo del Cruise Origin, muy similar al Zoox ya que tampoco tiene volante ni pedales y es bidireccional.

Zoom y Meet

No es un dispositivo pero sí se convirtió en un servicio casi esencial, por lo que es imposible eludir la aparición en masa de Zoom (ya existía desde 2011, con una primera salida al terreno en 2012). La plataforma para realizar videollamadas se convirtió en eje central de las comunicaciones de millones de personas en el mundo.

Zoom pasó de tener 10 millones de usuarios a finales de 2019 a 300 millones en 2020, muchos de ellos con cuentas corporativas, lo que disparó el valor de la empresa al punto de que su fundador, Eric Yuan, se transformó en cuestión de meses en una de las personas más ricas del mundo.

Google no se quedó atrás y fue mejorando cada vez más su propia plataforma: Meet. El desarrollo, lanzado en 2017 y pensando inicialmente como un servicio comercial, fue abierto a todo público a partir de la pandemia de coronavirus. A partir de septiembre arrancaron algunas restricciones, sobre todo respecto del tiempo de uso (no puede usarse más de una hora para quienes no tengan cuenta comercial), pero sigue siendo una buena opción.

Auge de TikTok

Con la llegada del aislamiento hubo que buscar actividades para hacer en casa. Agotado ese recurso, muchos se volcaron a ver qué nueva herramienta o plataforma podían instalar en sus celulares. Y ahí apareció TikTok, que ya venía pisando fuerte en dispositivos de usuarios sub 20 y, con la cuarentena, terminó de amplificarse hacia todas las edades.

TikTok es una red social de videos cortos de origen chino. Su desarrollador, la empresa ByteDance, se volcó al mercado occidental en 2018. Después de la pandemia, ya tiene más de 2.000 millones de descargas, siendo una de las aplicaciones más usadas a nivel mundial.