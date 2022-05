Cecilia Bolocco habló de la grave enfermedad de su hijo y de la ausencia de los Menem

La ex Miss Mundo describió el dramático trance que atravesó cuando le diagnosticaron un tumor cerebral a Máximo, y si bien destacó la presencia del ex presidente, criticó la actitud de su familia

Cecilia Bolocco mantuvo siempre un bajo perfil luego de divorciarse del ex presidente Carlos Menem, incluso optó por no aceptar entrevistas con los medios de comunicación cuando su hijo atravesó durante varios años una enfermedad con la que pudo perder la vida, pero en las últimas horas le concedió una nota a la televisión chilena en la que se animó a revelar situaciones complejas, a tal punto de aseverar que el problema de salud de Máximo "fue una sentencia de muerte que me mató a mí".