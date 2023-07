Arrestan a un asesino serial en Nueva York: habría matado hasta 11 mujeres a lo largo de 12 años

El arresto el viernes pasado de un arquitecto de Nueva York, Rex Heuermann, de 59 años, como autor de hasta 11 asesinatos en los últimos 12 años conmociona a la sociedad estadounidense. El hombre mató a varias trabajadoras sexuales, cuyos cuerpos escondió en una extensa costa llena de pantanos, bosques y pastizales al sur de Nueva York , en el vecino estado de Long Island, donde vivía . La agencia Associated Press narra el caso, a la vez que detalla el impacto que tuvo el arresto entre los familiares de las numerosas víctimas.

"No puedo creerlo", dijo Brotz unas horas después de verse sobresaltada por la inesperada noticia. "Dios ha traído la paz a las familias", agregó. "Quizá podamos empezar la curación".

El calvario fue atroz para Brotz y su familia porque el asesino usó el celular de Barthelemy para atormentar a sus familiares con llamadas poco después de su desaparición, incluida una en la que decía que la había matado.

Para acelerar la búsqueda de los restos de Barthelemy, su familia contrató a una vidente que proporcionó pistas tentadoras que resultarían proféticas: dijo que la encontrarían en una tumba poco profunda junto a la orilla, cerca de una señal con la letra G.

Gilgo Beach se convertiría en el centro de la investigación, paralizada durante mucho tiempo, sobre el hallazgo de 11 restos, incluido el de un niño, todos ellos abandonados a lo largo de la carretera que recorre una fina franja de arena, tierra, matorrales y pantanos conocida como Jones Beach Island. El niño y las otras tres víctimas aún no han sido identificados. Las 10 víctimas adultas, incluida la madre del niño, eran profesionales del sexo, según la policía.

image.png Rex Heuermann, arquitecto y vecino de Long Island, sería autor de hasta 11 homicidios, incluido el de un niño.

Pero los investigadores afirman que el detenido, Rex Heuermann, de 59 años, podría no ser responsable de todas las muertes. Además del caso de Barthelemy, hasta ahora sólo ha sido acusado del asesinato de otras dos mujeres, Megan Waterman y Amber Costello, cuya desaparición se denunció en 2010. También es el principal sospechoso de la muerte de una cuarta mujer desaparecida tres años antes, Maureen Brainard-Barnes. Heuermann dice ser inocente.

Barthelemy, que creció en Buffalo (Nueva York), fue encontrada el 11 de diciembre de 2010, más de un año después de su desaparición. Dos días después, se encontraron los cadáveres de otras tres jóvenes en las inmediaciones. El asesino dejó pistas, como mechones de pelo, la arpillera utilizada para envolver los cuerpos y un cinturón grabado con iniciales.

Y las llamadas telefónicas, incluida una realizada desde el celular de Barthelemy el día en que fue vista con vida por última vez. Se rastreó hasta la localidad de Massapequa, en Long Island, a unos 32 kilómetros del lugar donde más tarde se encontraría su cadáver, no lejos de la casa de Heuermann.

image.png La búsqueda de restos de una víctima. La zona es ideal para ocultar un cuerpo. El asesino aprovechó esta ventaja durante más de 12 años.

De ser declarado culpable de todos los cargos, Heuermann se enfrentaría a múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional.

"La muerte es demasiado buena para él", dijo la madre de la víctima, Lynn Barthelemy, a NBC News. "Me gustaría que sufriera a manos de otros reclusos", añadió. Pero la afligida progenitora expresó su alivio por el hecho de que por fin hubiera un detenido.

Sin embargo, persiste una pregunta clave: ¿Por qué se ha tardado tanto? Al parecer, esa pregunta también se la hizo el criminal, cuando entró en Internet para preguntar: "¿Por qué no se ha capturado al asesino en serie de Long Island?".

Waterman fue encontrada cerca de Gilgo Beach en diciembre de 2010, seis meses después de que subiera a un autobús de Maine a Nueva York. Su madre, Lorraine Ela, murió el año pasado sin saber si alguna vez se encontraría al asesino de su hija. Las esperanzas de Ela aumentaron hace tres años, cuando los investigadores descubrieron nuevas pruebas: un cinturón con dos letras en relieve que podrían haber pertenecido al sospechoso. "Sólo puedo ser positiva", declaró a la cadena de televisión WGME de Portland en enero de 2020.

Nicole Haycock, una de las amigas de toda la vida de Waterman y ex novia de su hermano, se sorprendió por el anuncio de la detención de Heuermann el viernes. Al principio, pensó que se trataba de una broma. "Todavía tengo muchas preguntas", dijo, entre ellas: "¿Por qué ella?".

Siete de las 11 víctimas cuyos restos se encontraron en la isla de Jones Beach de Long Island no se mencionan en los documentos de acusación contra Heuermann. Entre ellas: Jessica Taylor, una acompañante de 20 años de Washington D.C. que desapareció en Nueva York en julio de 2003.

A las puertas del tribunal donde Heuermann fue procesado el viernes, la prima de Taylor, Jasmine Robinson, señaló que sólo se hará "justicia plena" cuando se resuelvan todos los casos. Robinson también esperaba que Taylor fuera "recordada como una joven hermosa, no como cuál era su ocupación en aquel momento".

Otra víctima no mencionada fue Valerie Mack, que tenía 24 años cuando salió por última vez de la casa de su familia en Port Republic, estado de Nueva Jersey.

image.png Cuatro de las víctimas. El arquitecto no fue acusado por los 11 crímenes, dado que no hay pruebas de que todos hayan sido cometidos por él.

Conocida inicialmente como "Jane Doe nº 6", algunos de sus restos fueron descubiertos por primera vez en 2000 en Manorville, Nueva York, a unos 80 kilómetros al este de donde se descubrieron más restos suyos en Gilgo Beach más de 10 años después. Permaneció sin identificar hasta que las pruebas genéticas revelaron su identidad hace sólo tres años.

La familia intentó denunciar su desaparición, pero la policía les convenció de que probablemente se había escapado y no quería que la encontraran. "Por lo que sabíamos, seguía desaparecida", afirma su hermana Danielle Mack. "Sabíamos que algo iba mal porque... no creíamos que no hubiera vuelto después de 20 años".

image.png Los medios estadounidenses destacan el caso y detallan la ubicación de los cuerpos, siempre detrás de la franja de playa de Long Island.

Mack dijo que la familia estaba aturdida por la noticia del arresto. "Es mucho que procesar", dijo, y añadió que no sabe qué pensar del hecho de que Heuermann no fuera acusado de la muerte de Valerie. "Estoy esperando a que salgan a la luz todos los demás hechos para entender realmente lo que ocurrió y quién es el responsable", dijo. "Espero que se lleve ante la justicia a la persona adecuada".

Ha habido teorías contradictorias sobre si Shannan Gilbert, otra trabajadora sexual de 24 años, fue asesinada o se ahogó en un pantano mientras huía de una casa frente a la playa. Su frenética llamada a la policía antes de su desaparición en mayo de 2010 desencadenó una búsqueda que, por casualidad, llevó a descubrir los cuatro primeros cadáveres, conocidos como los Cuatro de Gilgo, y otros restos poco después.

Aunque no se han resuelto todos los casos, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, afirmó que muchas comunidades afectadas "dormirán mucho más tranquilas" tras la captura de Heuermann. "Muchas familias cuyas vidas han dado un vuelco, siempre preguntándose qué ha ocurrido y si el autor será llevado ante la justicia... esperemos que la respuesta sea afirmativa", declaró el viernes en Long Island.

Aunque Brotz y su familia podrían estar a punto de cerrar el caso, el calvario aún no ha terminado. Le preocupa que los fiscales no sean capaces de probar su caso más allá de toda duda razonable, y teme la carga emocional y el trauma revivido que le espera si el caso llega a juicio. "El hecho de que mi familia tenga que sentarse y escuchar todo esto, cada pequeño detalle, me pone enferma", dijo Brotz.