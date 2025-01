Alberto Nisman: el kirchnerismo insiste con la teoría del suicidio

En sus palabras, apuntó contra un proceso judicial sobre Diego Lagomarsino: “¿Resulta que a Diego Lagomarsino, dueño y entregador del arma que provocó la muerte del fiscal –cuestión sobre la que no hay controversia porque está absolutamente probado– lo imputan como partícipe necesario del homicidio del fiscal Nisman? ¿Y no estuvo un solo día preso por semejante delito? Y ojo que no estoy pidiendo que lo metan preso, solo estoy señalando lo insostenible de la mentira”.

“Todos los años aparecen sectores del macrismo, Patricia Bullrich, y del Poder Judicial, (Julián) Ercolini y (Eduardo) Taiano, instalando en la prensa que el fiscal fue asesinado, sin presentar ninguna prueba, indicio o elemento que les dé algo de verosimilitud”, afirmó Parrilli.

Todos los años, días antes del 18 de enero, ante un nuevo aniversario del lamentable suicidio del Fiscal Nisman, Clarín y La Nación comienzan a bombardear con notas sobre “SU ASESINATO” INVENTADO - y es literal – primero mediáticamente y después… — Oscar Parrilli (@OscarParrilli) January 18, 2025

El 18 de enero de 2015, horas antes de presentarse ante el Congreso para dar detalles sobre el memorándum con Irán, el fiscal federal Alberto Nisman fue hallado muerto en su departamento de Puerto Madero.

Desde ese momento, las dudas y el misterio recorrieron el caso, que pronto se relacionó con agentes de inteligencia y las internas de la Side.

A diez años de la muerte, la Justicia ratifica que se trató de un asesinato vinculado a su denuncia contra la expresidenta Cristina Kirchner por la firma del Memorándum con Irán por el atentado a la Amia, y avanza en el análisis del rol de servicios de inteligencia en los días previos y posteriores a la noche del 18 de enero de 2015.

Alberto Nisman fue encontrado en el baño de su casa con un balazo en la cabeza, proveniente de un arma que horas antes le había facilitado el único procesado en 10 años de causa: el técnico informático Diego Lagomarsino.

En la investigación a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano, se concluye que Nisman fue víctima de un homicidio y su muerte "estuvo motivada en su labor en la UFI-Amia y, concretamente, con su accionar vinculado al Memorándum de Entendimiento con la República de Irán" y se avanza en pruebas que buscan determinar "la identidad de aquellos que ejecutaron el hecho y de quiénes lo ordenaron", según un informe difundido ante el décimo aniversario del hecho.

Ese 18 de enero, a las 22.32 y luego de que un cerrajero abriera una de las puertas del departamento de las torres Le Parc, Nisman fue encontrado muerto en el baño de su dormitorio, con un disparo en la cabeza y el arma usada en el lugar.

Cuatro días antes, el 14 de enero de 2015, había vuelto de un viaje especialmente para presentar en plena feria judicial una denuncia contra la entonces presidenta Cristina Kirchner, funcionarios y otros implicados por encubrimiento agravado del atentado a la Amia a raíz de la firma del Memorándum con Irán en 2013, declarado luego inconstitucional por la Justicia.

La investigación está orientada a esclarecer un homicidio, luego de descartarse la hipótesis del suicidio cuando el caso estuvo bajo la jurisdicción del fuero criminal ordinario.

Así estuvo la causa hasta que la Corte Suprema ratificó la competencia del fuero de excepción en septiembre de 2016, al remarcar la función que cumplía el fiscal y la posible vinculación de esta con su muerte.

Desde entonces se avanza en denunciar las irregularidades en la escena del hecho esa noche y la madrugada del lunes 19 de enero de 2015, la desidia de los cuatro custodios asignados a Nisman ese fin de semana y se investiga la actividad de inteligencia por parte de exagentes de la AFI y ahora, también, del Ejército.

El técnico informático, Diego Lagomarsino, trabajaba para el fiscal recomendado por alguien de inteligencia. Refirió haber recibido un llamado de Nisman, quien le solicitó que se dirigiera a su casa para llevarle un arma, según relató.

"Sin embargo, a raíz de medidas probatorias realizadas en el marco de la investigación esa versión de los hechos fue desvirtuada, ya que las comunicaciones fueron iniciadas por el propio Lagomarsino, resultando este accionar parte del plan para la simulación del suicidio", advierte la fiscalía en un informe difundido el 8 de enero último.