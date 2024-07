FunesCoop, la cooperativa de telecomunicaciones que compite con los grandes

Para entender cómo surgió FunesCoop es imprescindible revisar el pasado. Entel, la empresa nacional de telecomunicaciones, había instalado varios años antes un equipo en la estación ferroviaria (para comunicarse con otras estaciones) y otro aparato en la comuna, pero el servicio no llegaba a los domicilios particulares.

El tiempo pasaba y Funes quedaba "aislada" por ese motivo. Para hacer cualquier llamado había que recurrir al edificio comunal, programar día y hora de la comunicación y encima, no era accesible para todos. Por eso, un grupo de vecinos decidió ponerse al frente de los reclamos y avanzar con el sueño de un pueblo con teléfonos.

Ese momento, del que se guardan fotos y muchos aún recuerdan con precisión marcó el puntapié oficial de la cooperativa de comunicaciones FunesCoop, que sigue vigente, fuerte y con planes de expansión, brindando hoy una multiplicidad de servicios.

Una de las fortalezas es que FunesCoop puede competir actualmente con los más grandes de las telecomunicaciones en la Argentina (la mayoría empresas multinacionales) y eso se debe a dos cuestiones: el fuerte arraigo que tienen los habitantes con la cooperativa, que es parte de la historia de la ciudad, y la tenacidad y espíritu emprendedor de quienes han conducido esta entidad a través de los años y que les permitió que crecer y ofrecer servicios de calidad en distintas áreas comunicacionales.

Y una curiosidad: en Funes, la mayoría de la gente sigue teniendo teléfono fijo (el servicio inicial que prestó FunesCoop) y eso también se explica por el cariño y apego a la cooperativa. También existe una explicación menos romántica pero muy real: que la telefonía móvil presenta problemas y por las dudas, nadie quiere quedarse sin teléfono.

Un consejo de administración integrado por 12 personas que trabajan ad honórem supervisa todas las decisiones que se toman dentro de la cooperativa que da trabajo a unas 60 personas que cumplen funciones en áreas técnicas, comerciales y administrativas.

Telefonía fija, televisión por cable, internet de última tecnología (el 70% ya con fibra óptica) y servicio de monitoreo de alarmas se anotan entre los principales productos que ofrece Funes Coop desde su moderno edificio de Elorza 1776, en una esquina estratégica de Funes.

2 (1).jpg

Mariana Fratti, presidenta del Consejo de Administración (la primera mujer en ocupar este cargo) y Mauricio Malino, subgerente comercial hablaron con La Capital sobre los desafíos que fueron enfrentando, la adaptación a una realidad muy diferente en cuanto a la atención (que dio un vuelco importante en los últimos 15 o 20 años a la par del crecimiento poblacional) y la necesidad constante de no detenerse sin perder la impronta local.

8.jpg

_ ¿Cómo fue el proceso de crecimiento de la cooperativa?

_ Es una larga historia pero que siempre tuvo la misma esencia: que la cooperativa tenga espíritu funense, cercanía con el vecino y servicios de vanguardia. Fue un grupo de entusiastas que hicieron un gran esfuerzo para que el pueblo tuviese acceso a estar conectado y nosotros seguimos fortaleciendo día tras días la conexión de la cuidad con el mundo. Hoy la cuidad transita por un escenario atractivo muy importante, sin embargo, desde el desarrollo en telecomunicaciones es una localidad con sus particularidades ya que posee baja penetración de hogares por manzana, donde hay kilómetros de despliegue de cable para poder atender a unas pocas personas. Pero justamente ahí rescatamos que la cooperativa tiene una mirada social, que es atender a todo Funes y ese compromiso sigue vigente.

De los inicios de la cooperativa guardamos la foto de esa primera llamada, que fue un hito. Los equipos eran gigante y ruidosos, pero allí empezó a transitarse el camino que nos lleva hasta hoy. En los primeros años el crecimiento era paulatino, a diferencia de lo explosivo que resultó en los últimos 15 años.

_ ¿Cuáles son las áreas de acción?

_ Tenemos tres grandes áreas: la técnica, la comercial y la administrativa. Somos más de 60 familias que formamos parte y todos apuntamos al mismo lado, hay un espíritu de trabajo reconfortante.

_ ¿Es verdad que el fijo sigue siendo un emblema?

_Sí. Lo es. En ciudades grandes cada vez hay menos pero acá se mantiene quizá por nostalgia y porque además, hay que decirlo, en lo que es líneas móviles no funciona demasiado bien entonces es una necesidad contar con el teléfono fijo. Pero creemos que la historia y el sentido de pertenencia tienen su peso. Y aunque hay mucha gente joven ahora en Funes, se lo mantiene por la tradición de la familia, por los abuelos. Hay comercios que acá publican el fijo para que los llamen. Sigue siendo una opción de contacto.

_Y fueron sumando servicios...

_En el 97 se empieza a brindar el servicio de internet. Para ese entonces en Argentina el servicio era prematuro y la cooperativa tuvo la visión, la iniciativa y la decisión de dar un nuevo salto a una nueva era. En el año 2013 se toma otra gran decisión que es el despliegue de fibra óptica al hogar, hoy 70% de Funes cubierto con la ultima tecnología en telecomunicaciones. Sin dudas esto nos paró en otro nivel en cuanto a prestación de servicios, disminución de reclamos y posibilidad de brindar mayores servicios a cada usuario. Por otro lado el monitoreo de alarma que tenemos vigente desde año 2003, llevado tranquilidad y seguridad. En el año 2017 lanzamos el servicios de televisión y en 2021 acoplamos el tradicional con las aplicaciones comercializando Sensa para que cada usuario pueda ver el contenido que desea, cuando quiere y donde quiere.

camioncito funescoop.jpg

_¿Y la competencia?

_Hay que decir que no es fácil competir en una industria donde los grandes son muy grandes, ya que tiene un poderío muy fuerte para poder alterar situaciones de mercado. Sin embargo nosotros Tenemos un alto grado de fidelidad con nuestros usuarios, se valora mucho la cercanía, la atención personalizada pero también estamos continuamente generando acciones para cubrir las expectativas y generar valor que van mas allá de los servicios tradicionales. El tiempo de respuesta, la empatía y trato en todos los canales de contacto, el apoyo social a entidades que necesitan son diferenciales. A su vez hemos lanzado un programa de beneficios donde cada usuario accede a descuentos y promociones exclusivas, aportando así directamente un plus en la economía familiar. Por otro lado, tenemos un estudio de televisión con contenido local y un programa muy nuestro que se llama Historias de Funes, donde aportamos culturalmente contenido de primera mando con entrevista personalizadas a vecinos que son parte de nuestra historia. Sabemos que no podemos relajarnos, tenemos que readaptarnos todo el tiempo y crecer a pasos firmes para que Funescoop siga haciendo historia. ¡Ese es nuestro compromiso, día a día!