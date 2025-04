Franco Bartolacci: "En las universidades estamos peor que el año pasado"

En San Luis, los rectores resolvieron constituir una comisión que durante el mes de abril, en diálogo con todos los actores del sistema universitario, va a elaborar este proyecto, a fin de ser presentado en mayo ante el Congreso de la Nación.

"En las universidades no hay un problema, sino la posibilidad de solucionar los problemas estructurales que tiene la Nación", sostuvo el rector de la UNR. Y agregó: "La universidad es una herramienta de movilidad social ascendente fenomenal y la producción científica es estratégica en la sociedad del conocimiento, porque es el diferencial que a los países les permiten crecer. Por esto nosotros consideramos que hay que concebir lo que se destina al sistema universitario y científico como una inversión y no como un gasto".

"Lo que pedimos siempre es lo mínimo indispensable para poder funcionar bien, para poder cumplir con nuestra con nuestra misión. En ningún caso holgura, porque somos conscientes de la situación económica que atraviesa la Argentina. Y esta situación de tanta precariedad presupuestaria se da en un contexto de expansión del sistema universitario, en casi todas las universidades públicas del país este año hubo un incremento sustantivo de la matrícula que también lo tomamos como una reivindicación del sistema universitario, pero particularmente en el caso de la UNR se dio el incremento más importante de toda su historia", apuntó.

Universidades en crisis

Hace poco el CIN emitió un documento llamado “Nuevo año, mismos problemas”. ¿En qué situación están las universidades?

Respecto de la situación del sistema universitario estamos un poco peor de como estábamos el año pasado. No está resuelto el problema presupuestario de gastos de funcionamiento. No tener presupuesto aprobado por el Congreso nunca es una buena noticia para el sistema, porque cuando se aprueba, independientemente de cuánto sea, lo que tenemos es previsibilidad y con eso podemos planificar. Si no lo tenemos lo que hay es incertidumbre y discrecionalidad en la distribución de ese presupuesto. Nosotros vamos por el segundo año de presupuesto reconducido. De hecho, recibimos en enero una cuota para gasto de funcionamiento un 35% menor que la que habíamos recibido en diciembre de 2024. Un primer problema en el cual estamos un poco peor que el año pasado es el presupuestario. En la cuota de gasto de funcionamiento, pero también en la ejecución parcial o la no ejecución de recursos para programas específicos que estaban contemplados incluso en el reconducido y que no fueron ejecutados. Un segundo problema, que para mí es el más acuciante y dramático, es la situación salarial. El desfase que se produjo entre la inflación en el periodo noviembre del 2023 y febrero del 25, y los incrementos otorgados, es de más del 70%. Y hoy la mayoría de los docentes y no docentes universitarios perciben un salario por debajo de la línea de pobreza. Ese es un segundo problema en el cual la situación es un poco más grave que la del año anterior.

¿Qué pasa con el sistema científico que depende de las universidades?

Hay una tercera situación muy difícil en el sistema científico, donde el desfinanciamiento es aún mayor que en el sistema universitario y que nos impacta, porque somos parte de la misma comunidad, porque nuestros investigadores son del Conicet, porque tenemos institutos de doble pertenencia, infraestructura compartida, equipamiento. Y aún tenemos pendiente resolver el problema de las obras de infraestructuras, que han quedado paradas prácticamente la totalidad de las obras que estaban desarrollándose en el sistema, y la actualización de los programas de vinculado a asistencia para estudiantes. Todo eso configura un escenario más complejo aún que el que el del año pasado.

bartolacci (2).jpg Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Agenda 2025

¿Cuál es la agenda inmediata después de un año reclamos y grandes movilizaciones?

A mi juicio hay como dos temas de agenda del Consejo para este año que son complementarios y que hay que atenderlos con igual relevancia y celeridad: por un lado de la gestión de esta de esta situación, buscar maneras de revertir el desfinanciamiento en términos presupuestarios y la situación salarial que atraviesan los trabajadores de la educación superior. Pero al mismo hay que impulsar una agenda de reformas que el sistema universitario argentino necesita para cumplir en su misión. En un mundo que cambia vertiginosamente, en una Argentina que ya no tiene los problemas que tenía antes, la universidad para cumplir bien con su misión ya no puede seguir haciendo las mismas cosas. Eso exige reformas en muchos aspectos profundas. A mi juicio la más relevante es la de carácter académico, pedagógico y que está de manera incipiente en muchas universidades públicas del país, pero que hay que asumir como sistema. Mi perspectiva es que la mejor reivindicación de la universidad pública es con la universidad pública abierta, garantizando formación de excelencia, ampliando sus fronteras, para que cada vez llegue más gente a la universidad, produciendo ciencia y conocimiento relevante en diálogo con lo que cada una de nuestras regiones y el país necesita. Y para cumplir bien ese objetivo es importante poner en marcha ese proceso de de transformación. Esa agenda de reformas que el CIN ya había definido en lo que en su momento denominó los siete puntos.

¿Cómo describirías el diálogo entre los rectores y la subsecretaría de Políticas Universitarias a cargo de Alejandro Álvarez?

Nosotros aspiramos a poder construir con las autoridades educativas de Nación una relación madura y responsable, que nos permita resolver los problemas. Necesitamos reactivar el ámbito paritario nacional para poder resolver la cuestión salarial de manera razonable y consensuada. Necesitamos tener una mesa de trabajo donde abordar el resto de los problemas, en materia de infraestructura, becas estudiantiles y presupuesto. Y necesitamos también poner en marcha una mesa de trabajo para abordar las reformas este pendientes que el sistema nacional argentino precisa.