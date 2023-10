Semana Regional del Clima: un motor de inspiración en la lucha contra el cambio climático

En un mundo que se enfrenta a una crisis climática cada vez más urgente, América Latina y el Caribe están tomando medidas audaces para abordar el cambio climático. Del 23 al 27 de octubre de 2023, la Ciudad de Panamá fue el epicentro de la acción climática regional con la Semana Regional del Clima de América Latina y el Caribe ( LACCW 2023, por sus siglas en inglés). Organizado por el Gobierno de Panamá, este evento congregó a gobiernos, organizaciones no gubernamentales, empresas y a la sociedad civil, en un foro colaborativo para abordar cuestiones cruciales relacionadas con el cambio climático y para inspirar a personas y a organizaciones a unirse en un esfuerzo conjunto contra la crisis climática que amenaza a nuestro planeta.

El Secretario Ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell, lo describe como "un ejercicio de ambición, responsabilidad y aceleración". Su objetivo es asegurar que todos los países cumplan con sus compromisos climáticos, identifiquen las áreas de mejora y aceleren la acción.

El proceso de elaboración del balance mundial se compone de tres fases: recopilación y preparación de la información, evaluación técnica y análisis de resultados. Los diálogos técnicos desempeñan un papel fundamental en este proceso, al proporcionar un foro para compartir información científica y soluciones climáticas.

Urgencia climática: el tiempo de actuar es ahora

La urgencia de este balance mundial no puede subestimarse. Para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5 ° C, las emisiones globales deben reducirse casi a la mitad para 2030. Además, se requiere una adaptación transformadora para ayudar a las comunidades a enfrentar los impactos climáticos cada vez más intensos.

El Informe de Síntesis del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU, publicado en marzo de este año, subraya la necesidad de llevar adelante acciones más ambiciosas y efectivas y demuestra que es posible limitar el calentamiento global a 1,5 °C con medidas de mitigación y adaptación viables y de bajo costo.

El camino a seguir

Página 6 (foto 2 - lleva pie de foto).jpg Panel organizado por la FNGA: “La transición energética y los biocombustibles”

El rol de la Semana Regional del Clima de América Latina y el Caribe 2023

La Semana del Clima de América Latina y el Caribe 2023 se convirtió en un foro para discutir soluciones climáticas con un enfoque regional. Cuatro áreas temáticas cruciales estuvieron en el centro de las deliberaciones:

Sistemas energéticos e industria: Abordar la transición hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles.

Ciudades, asentamientos urbanos y rurales, infraestructuras y transportes: Explorar cómo diseñar comunidades más sostenibles y promover una movilidad más limpia.

Tierras, océanos, alimentos y agua: Considerar la protección y gestión sostenible de nuestros recursos naturales.

Sociedades, salud, medios de subsistencia y economías: Analizar cómo el cambio climático afecta a las personas y las economías locales y cómo pueden adaptarse.

La LACCW 2023 sirvió como una plataforma para que políticos, profesionales, empresas y la sociedad civil compartieran información sobre soluciones climáticas, superaran obstáculos y exploraran oportunidades en la región.

El éxito de la LACCW 2023 no se limitó a lo que ocurrió durante la semana del evento, sino que se medirá por su impacto en el primer balance mundial y en la posterior COP 28. Este año representa un momento crítico en la lucha contra el cambio climático, y la respuesta mundial determinará nuestro camino hacia un futuro sostenible.

El balance mundial no es la única prioridad en la COP 28, ya que también se abordarán otros temas clave, como la financiación de pérdidas y daños, la transición energética y la reducción de emisiones. Aunque enfrentamos desafíos significativos, el equilibrio mundial ofrece una oportunidad única para corregir el rumbo y acelerar la acción climática.

El tiempo apremia, y la ciencia es clara: debemos actuar ahora para evitar los peores impactos del cambio climático. La LACCW 2023 fue un paso en la dirección correcta y una oportunidad para impulsar la acción climática en América Latina y el Caribe.

El futuro de nuestro planeta depende de la acción colectiva, y la LACCW 2023 es un recordatorio de que juntos podemos marcar la diferencia en la lucha contra el cambio climático. En resumen, el evento representa un paso crucial en la lucha contra el cambio climático en América Latina y el Caribe. Con el equilibrio mundial como telón de fondo, la región se prepara para un futuro más sostenible y resiliente. Es un llamado a la acción para todos nosotros, y la Ciudad de Panamá fue el escenario para marcar la diferencia en la lucha contra la crisis climática.

La FNGA en la LACCW

LACCW contó con la participación del presidente de la FNGA, Diego Sueiras, quien tuvo un papel fundamental en la representación de Santa Fe y de la región en este evento internacional. Su presencia fue de gran relevancia, ya que pudo destacar los esfuerzos y compromisos de la provincia en la lucha contra el cambio climático.

La FNGA compartió las iniciativas y proyectos clave que Santa Fe ha implementado para abordar la crisis climática en la región. Su participación no sólo elevó la visibilidad de la provincia en el escenario internacional, sino que también contribuyó a fortalecer las conexiones y colaboraciones con otras regiones y actores comprometidos con la acción climática.

La presencia activa y comprometida de la FNGA subraya la importancia de la acción a nivel regional en la lucha contra el cambio climático. Santa Fe y sus líderes, están firmemente comprometidos en desempeñar un papel significativo en la construcción de un futuro más sostenible y resiliente para la región y el planeta en su conjunto. Su participación en el evento, representó un paso significativo en esta dirección y ayudó a establecer conexiones valiosas en la lucha contra el cambio climático.

Organizado por la FNGA, se realizó el panel: "El Rol de los Biocombustibles en la Transición Energética de ALC"

Los temas clave de este panel fueron: Los biocombustibles como fuente renovable competitiva; inversión directa; creación de valor en las zonas rurales; acceso a mercados; seguridad alimentaria; salvaguardas socioambientales; resiliencia comunitaria; resiliencia energética en las naciones insulares; acceso a la energía; captura de carbono y cooperación regional.

Participaron: Agustín Torroba, experto Internacional en biocombustibles del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura; Carolina Rojas Hayes, Presidenta Ejecutiva de la Federación Nacional de Biocombustibles de Colombia; Julio Cesar Minelli, Director Superintendente de la Asociación de Productores de Biocombustibles de Brasil (APROBIO); Diego Sueiras, Presidente de la Fundación Nueva Generación Argentina; Alcides Calvo, Senador del departamento Castellanos de la provincia de Santa Fe, Argentina; Paula Garcia Holley, Gerente de Políticas para América Latina, Clean Air Task Force; y Daniela Keesler, Profesora investigadora de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Fueron facilitadores: Luciano Caratori (Líder de Energía, Climate Champions) y Henrique Bezerra (Líder de Mitigación de Metano Hidrocarburos, Climate Champions).

Respecto a la temática de biocombustibles y su utilización en la lucha contra el cambio climático, la FNGA propone una estrategia en la que el IICA desempeñe un papel esencial. Además, la creación de una Coalición Panamericana de Biocombustibles Líquidos representa un avance significativo, ya que por primera vez productores de biocombustibles están unidos con el objetivo de fijar una estrategia común a nivel panamericano. Esta estrategia se basará en demostrar de manera concluyente los beneficios del biodiesel para el medio ambiente.

La primera propuesta de la Fundación consiste en la ejecución de una campaña dirigida a las organizaciones de la sociedad civil en Latinoamérica y el Caribe. Se plantea el trabajo en conjunto con los responsables de la toma de decisiones políticas y el apoyo a todas las organizaciones relacionadas con la biodiversidad y la diplomacia ambiental en eventos clave.

De esta manera, se pretende demostrar que, en consonancia con el concepto de transición energética justa, los biocombustibles están del lado del medio ambiente y no en su contra. No son equivalentes a los combustibles fósiles. Para respaldar la postura de la FNGA, es necesaria la búsqueda de certificaciones y promover biocombustibles avanzados que generen menos contaminación.

En esta línea, es importante que los biocombustibles continúen creciendo, no solo por el bien del medio ambiente, sino también por la creación de empleos verdes. Es importante situar este tema en la agenda pública y asegurar de que la sociedad civil esté informada de que no todos los combustibles son iguales. De otra manera, siempre se llevará adelante la voluntad de los tomadores de decisiones en diferentes Estados, y eso no es una estrategia sostenible.