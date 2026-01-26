La Capital | FNGA | clima

La Alianza para la Acción Climática Argentina proyecta su camino para el 2026

Un balance de lo desarrollado en 2025 por la Alianza y los ejes que proyectan la agenda climática hacia 2026.

Santiago Masello

Por Santiago Masello

26 de enero 2026 · 12:01hs
La Alianza para la Acción Climática Argentina proyecta su camino para el 2026

El año 2025 marcó un punto de consolidación para la Alianza para la Acción Climática Argentina (AACA). Con una agenda intensa, de alcance federal y fuerte proyección internacional, la Alianza profundizó su rol como espacio de articulación entre gobiernos subnacionales, organizaciones de la sociedad civil, el sector agroproductivo y el ámbito académico, con el objetivo de impulsar políticas climáticas concretas, coordinadas y orientadas a la acción.

En un contexto global atravesado por la urgencia climática y por debates cada vez más complejos en torno al desarrollo, la transición energética y el financiamiento sostenible, la AACA logró fortalecer su posicionamiento como una plataforma de referencia para el diseño e implementación de agendas climáticas a escala subnacional. A lo largo del año, el trabajo estuvo enfocado en ampliar capacidades, generar consensos y consolidar una red federal con capacidad de incidencia tanto en la agenda nacional como en los principales foros internacionales, en particular de cara a la COP30, realizada en Belém do Pará, Brasil.

Beber agua, una de las principales recomendaciones para hacer frente a los días de calor que se vienen en Rosario.

Alerta por calor en Rosario: llegan días sofocantes con máximas en alza

el tiempo en rosario: lunes menos ventoso y con temperatura en baja

El tiempo en Rosario: lunes menos ventoso y con temperatura en baja

Uno de los hitos más relevantes de 2025 fue la ampliación territorial de la Alianza. El ingreso de nuevas provincias representó el logro institucional más significativo del año, no solo por el crecimiento cuantitativo de la red, sino por el fortalecimiento cualitativo de una agenda climática verdaderamente federal. La incorporación progresiva de Misiones, Entre Ríos, La Pampa y San Luis consolidó a la AACA como un espacio que expresa la diversidad productiva, ambiental y social del país, integrando realidades regionales con desafíos y oportunidades específicas.

La adhesión de Misiones, provincia reconocida por su trayectoria en políticas ambientales y su liderazgo en la protección de los bosques nativos, permitió incorporar experiencias vinculadas a la conservación de la biodiversidad, la gestión sostenible de los ecosistemas y el desarrollo de instrumentos innovadores para la acción climática, aportando una perspectiva estratégica desde el noreste argentino. Por su parte, la incorporación de Entre Ríos completó la integración de toda la Región Centro dentro de la AACA, junto a Santa Fe y Córdoba, y significó un avance sustantivo en la construcción de una agenda climática regional basada en la articulación entre producción, ambiente y desarrollo sostenible.

En el mismo sentido, el ingreso de La Pampa fortaleció la presencia de la Alianza en el centro del país y amplió el alcance de la red hacia territorios con fuerte impronta agroproductiva, profundizando los debates sobre sostenibilidad de los sistemas productivos, gestión de los recursos naturales y transición hacia modelos de desarrollo compatibles con los compromisos climáticos asumidos a nivel nacional e internacional. Finalmente, la incorporación de San Luis reafirmó el carácter dinámico y expansivo de la AACA, integrando provincias con trayectorias y capacidades institucionales diversas, pero unidas por la decisión común de avanzar en una agenda climática coordinada y orientada a resultados.

Este proceso de crecimiento territorial respondió a una estrategia sostenida de la AACA para consolidarse como un espacio de referencia para los gobiernos subnacionales, capaz de ofrecer herramientas técnicas, instancias de intercambio y oportunidades de vinculación con redes nacionales e internacionales. Durante 2025, la Alianza trabajó activamente en el acompañamiento de las provincias, promoviendo el diálogo interjurisdiccional y facilitando la construcción de agendas comunes en ejes clave como mitigación, adaptación, financiamiento climático y transición energética.

En paralelo, la AACA tuvo un rol protagónico en eventos estratégicos del calendario climático y productivo nacional. Su participación en la Semana del Clima de Rosario permitió visibilizar el trabajo conjunto de sus miembros, fortalecer vínculos multisectoriales y proyectar a nivel regional las discusiones que atraviesan la agenda climática argentina. Este espacio funcionó, además, como una instancia de convergencia entre prioridades locales y debates globales, en un año clave de cara a la COP30, poniendo en valor el rol de las provincias y los territorios en la implementación de soluciones concretas frente al cambio climático.

La articulación con el sector productivo fue otro eje central del trabajo de la Alianza durante 2025. En el Congreso AAPRESID, organización signataria de la AACA, la Alianza participó de un panel institucional orientado a analizar las contribuciones del sector agroalimentario a la agenda climática. Este espacio permitió destacar el rol de la producción sostenible, la innovación tecnológica y las buenas prácticas agrícolas como componentes fundamentales para avanzar en estrategias de mitigación y adaptación.

En esa misma línea, la participación de la AACA en el Congreso CREA 2025 representó un paso significativo en la construcción de puentes entre la agenda ambiental y la agenda productiva. En el marco de las Rondas CREA, la Alianza integró la mesa “Dimensión ambiental estratégica productiva”, donde el Nodo Agroalimentario de la AACA coordinó dos rondas de trabajo: una enfocada en la colaboración institucional para la acción climática y otra orientada al consenso nacional frente a la agenda climática global, en el camino hacia la COP30. Estas instancias consolidaron espacios de diálogo estratégico entre actores públicos y privados, reafirmando la necesidad de enfoques integrados para una transición sostenible.

Asimismo, y como parte de su estrategia de articulación federal, la AACA impulsó junto a la Alianza Verde Argentina y la provincia de Entre Ríos el Encuentro Federal rumbo a la COP30. Si bien la organización del evento estuvo a cargo de la Alianza Verde Argentina, la participación activa de la AACA resultó clave para acompañar y fortalecer una instancia que permitió coordinar esfuerzos a nivel nacional, alinear prioridades y construir una agenda compartida en un año decisivo para la acción climática.

La COP30 se consolidó como el evento climático más relevante del año a nivel global, y la AACA llegó a esta instancia con el respaldo de un trabajo sostenido a lo largo de todo 2025. La Alianza participó con una delegación amplia y diversa, representativa de distintos sectores y territorios del país, lo que permitió posicionar la agenda climática subnacional argentina en el escenario internacional, fortalecer vínculos estratégicos y proyectar el trabajo desarrollado en los territorios.

En este marco, la AACA también formó parte de un encuentro organizado por la Fundación Nueva Generación Argentina (FNGA), donde se abordaron ejes estratégicos vinculados al agro y el ambiente, el rol de los Estados subnacionales en la acción climática y se desarrolló un debate en torno a una nueva ley de transición energética. Este espacio contribuyó a profundizar el análisis sobre los desafíos estructurales que enfrenta el país y a reforzar la necesidad de marcos normativos y políticas públicas que acompañen una transición justa y sostenible.

De cara a 2026, la Alianza para la Acción Climática Argentina se propone consolidar los avances logrados, profundizar su trabajo territorial y fortalecer su capacidad de incidencia en el diseño e implementación de políticas públicas. El desafío será transformar la articulación construida en resultados concretos, ampliar el impacto de las iniciativas en curso y seguir posicionando a los gobiernos subnacionales como actores clave de la acción climática, en un escenario global que exige respuestas coordinadas, ambiciosas y sostenidas en el tiempo.

clima Alianza para la acción climática Argentina Argentina
Noticias relacionadas
senal de alarma climatica: que dejo 2025 y por que paris vuelve al centro del debate

Señal de alarma climática: qué dejó 2025 y por qué París vuelve al centro del debate

hoy festejamos el cumpleanos de la educacion ambiental... y no vino nadie

Hoy festejamos el cumpleaños de la educación ambiental... y no vino nadie

acuerdo mercosur-union europea: la nueva ruta del comercio bajo estandares verdes

Acuerdo Mercosur-Unión Europea: la nueva ruta del comercio bajo estándares verdes

milei entre el proteccionismo de trump y el libre comercio con la union europea

Milei entre el proteccionismo de Trump y el libre comercio con la Unión Europea

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi

Lo último

Primer día para Colapinto: un problema, una esperanza y más ensayos de la Fórmula 1

Primer día para Colapinto: un problema, una esperanza y más ensayos de la Fórmula 1

Quién es Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Quién es Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Banco Nación lanzó créditos hipotecarios para monotributistas que quieran comprar propiedades

Banco Nación lanzó créditos hipotecarios para monotributistas que quieran comprar propiedades

Quién es Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

De 21 años y apodado Polli, tenía pedido de captura desde agosto pasado pero ya había sido aprehendido en otras ocasiones
Quién es Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla
Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros
LA CIUDAD

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber
La Ciudad

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber

Calor sofocante en Rosario: cuándo llega la lluvia 
La Ciudad

Calor sofocante en Rosario: cuándo llega la lluvia 

RTO: en Santa Fe, uno de cada dos vehículos no tiene el trámite al día
Motores

RTO: en Santa Fe, uno de cada dos vehículos no tiene el trámite al día

Comenzó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo en la cara
POLICIALES

Comenzó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo en la cara

Las más leídas
Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City

Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi

Ovación
Comienza la fecha 2 del Torneo Apertura: partidos, días, horarios y árbitros
Ovación

Comienza la fecha 2 del Torneo Apertura: partidos, días, horarios y árbitros

Comienza la fecha 2 del Torneo Apertura: partidos, días, horarios y árbitros

Comienza la fecha 2 del Torneo Apertura: partidos, días, horarios y árbitros

Newells vs Independiente: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Independiente: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newells demandará a un equipo del fútbol brasileño por no cumplir un contrato

Newell's demandará a un equipo del fútbol brasileño por no cumplir un contrato

Policiales
Quién es Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla
Policiales

Quién es Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Comenzó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo en la cara

Comenzó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo en la cara

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

La Ciudad
Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber
La Ciudad

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros

Calor sofocante en Rosario: cuándo llega la lluvia 

Calor sofocante en Rosario: cuándo llega la lluvia 

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda
Información general

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Se realizan nuevos cortes programados en el aeropuerto de Rosario: cuándo y por qué
La Ciudad

Se realizan nuevos cortes programados en el aeropuerto de Rosario: cuándo y por qué

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón
Política

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Por qué no bajan los precios de los celulares en Argentina después de la quita de aranceles
Información General

Por qué no bajan los precios de los celulares en Argentina después de la quita de aranceles

Cazas F-16: por qué no vuelan los aviones que compró el gobierno nacional
Información General

Cazas F-16: por qué no vuelan los aviones que compró el gobierno nacional

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales
La Región

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales
La Ciudad

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, Rosario renovó el reclamo por la libertad de prensa
La Ciudad

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, Rosario renovó el reclamo por la libertad de prensa

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto
Policiales

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo
Policiales

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo

Javier Milei volvió a ser parodiado en Saturday Night Live junto a Donald Trump
Política

Javier Milei volvió a ser parodiado en Saturday Night Live junto a Donald Trump

Violento ataque en Avellaneda: un hombre fue agredido mientras llevaba a su hija en brazos
La Región

Violento ataque en Avellaneda: un hombre fue agredido mientras llevaba a su hija en brazos

Pullaro consolida su liderazgo y la continuidad emerge como opción mayoritaria
politica

Pullaro consolida su liderazgo y la continuidad emerge como opción mayoritaria

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias
La Ciudad

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha
policiales

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno
La Ciudad

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno

Motín en Granadero Baigorria: incendiaron un colchón y debieron intervenir los bomberos
La Ciudad

Motín en Granadero Baigorria: incendiaron un colchón y debieron intervenir los bomberos

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario
Policiales

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación
Policiales

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación

La Policía de Río de Janeiro usó el caso de la turista argentina para una campaña contra el racismo
Información General

La Policía de Río de Janeiro usó el caso de la turista argentina para una campaña contra el racismo