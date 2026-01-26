La Alianza para la Acción Climática Argentina proyecta su camino para el 2026

El año 2025 marcó un punto de consolidación para la Alianza para la Acción Climática Argentina (AACA). Con una agenda intensa, de alcance federal y fuerte proyección internacional, la Alianza profundizó su rol como espacio de articulación entre gobiernos subnacionales, organizaciones de la sociedad civil, el sector agroproductivo y el ámbito académico, con el objetivo de impulsar políticas climáticas concretas, coordinadas y orientadas a la acción.

En un contexto global atravesado por la urgencia climática y por debates cada vez más complejos en torno al desarrollo, la transición energética y el financiamiento sostenible, la AACA logró fortalecer su posicionamiento como una plataforma de referencia para el diseño e implementación de agendas climáticas a escala subnacional. A lo largo del año, el trabajo estuvo enfocado en ampliar capacidades, generar consensos y consolidar una red federal con capacidad de incidencia tanto en la agenda nacional como en los principales foros internacionales, en particular de cara a la COP30, realizada en Belém do Pará, Brasil.

Uno de los hitos más relevantes de 2025 fue la ampliación territorial de la Alianza. El ingreso de nuevas provincias representó el logro institucional más significativo del año, no solo por el crecimiento cuantitativo de la red, sino por el fortalecimiento cualitativo de una agenda climática verdaderamente federal. La incorporación progresiva de Misiones, Entre Ríos, La Pampa y San Luis consolidó a la AACA como un espacio que expresa la diversidad productiva, ambiental y social del país, integrando realidades regionales con desafíos y oportunidades específicas.

La adhesión de Misiones, provincia reconocida por su trayectoria en políticas ambientales y su liderazgo en la protección de los bosques nativos, permitió incorporar experiencias vinculadas a la conservación de la biodiversidad, la gestión sostenible de los ecosistemas y el desarrollo de instrumentos innovadores para la acción climática, aportando una perspectiva estratégica desde el noreste argentino. Por su parte, la incorporación de Entre Ríos completó la integración de toda la Región Centro dentro de la AACA, junto a Santa Fe y Córdoba, y significó un avance sustantivo en la construcción de una agenda climática regional basada en la articulación entre producción, ambiente y desarrollo sostenible.

En el mismo sentido, el ingreso de La Pampa fortaleció la presencia de la Alianza en el centro del país y amplió el alcance de la red hacia territorios con fuerte impronta agroproductiva, profundizando los debates sobre sostenibilidad de los sistemas productivos, gestión de los recursos naturales y transición hacia modelos de desarrollo compatibles con los compromisos climáticos asumidos a nivel nacional e internacional. Finalmente, la incorporación de San Luis reafirmó el carácter dinámico y expansivo de la AACA, integrando provincias con trayectorias y capacidades institucionales diversas, pero unidas por la decisión común de avanzar en una agenda climática coordinada y orientada a resultados.

Este proceso de crecimiento territorial respondió a una estrategia sostenida de la AACA para consolidarse como un espacio de referencia para los gobiernos subnacionales, capaz de ofrecer herramientas técnicas, instancias de intercambio y oportunidades de vinculación con redes nacionales e internacionales. Durante 2025, la Alianza trabajó activamente en el acompañamiento de las provincias, promoviendo el diálogo interjurisdiccional y facilitando la construcción de agendas comunes en ejes clave como mitigación, adaptación, financiamiento climático y transición energética.

En paralelo, la AACA tuvo un rol protagónico en eventos estratégicos del calendario climático y productivo nacional. Su participación en la Semana del Clima de Rosario permitió visibilizar el trabajo conjunto de sus miembros, fortalecer vínculos multisectoriales y proyectar a nivel regional las discusiones que atraviesan la agenda climática argentina. Este espacio funcionó, además, como una instancia de convergencia entre prioridades locales y debates globales, en un año clave de cara a la COP30, poniendo en valor el rol de las provincias y los territorios en la implementación de soluciones concretas frente al cambio climático.

La articulación con el sector productivo fue otro eje central del trabajo de la Alianza durante 2025. En el Congreso AAPRESID, organización signataria de la AACA, la Alianza participó de un panel institucional orientado a analizar las contribuciones del sector agroalimentario a la agenda climática. Este espacio permitió destacar el rol de la producción sostenible, la innovación tecnológica y las buenas prácticas agrícolas como componentes fundamentales para avanzar en estrategias de mitigación y adaptación.

En esa misma línea, la participación de la AACA en el Congreso CREA 2025 representó un paso significativo en la construcción de puentes entre la agenda ambiental y la agenda productiva. En el marco de las Rondas CREA, la Alianza integró la mesa “Dimensión ambiental estratégica productiva”, donde el Nodo Agroalimentario de la AACA coordinó dos rondas de trabajo: una enfocada en la colaboración institucional para la acción climática y otra orientada al consenso nacional frente a la agenda climática global, en el camino hacia la COP30. Estas instancias consolidaron espacios de diálogo estratégico entre actores públicos y privados, reafirmando la necesidad de enfoques integrados para una transición sostenible.

Asimismo, y como parte de su estrategia de articulación federal, la AACA impulsó junto a la Alianza Verde Argentina y la provincia de Entre Ríos el Encuentro Federal rumbo a la COP30. Si bien la organización del evento estuvo a cargo de la Alianza Verde Argentina, la participación activa de la AACA resultó clave para acompañar y fortalecer una instancia que permitió coordinar esfuerzos a nivel nacional, alinear prioridades y construir una agenda compartida en un año decisivo para la acción climática.

La COP30 se consolidó como el evento climático más relevante del año a nivel global, y la AACA llegó a esta instancia con el respaldo de un trabajo sostenido a lo largo de todo 2025. La Alianza participó con una delegación amplia y diversa, representativa de distintos sectores y territorios del país, lo que permitió posicionar la agenda climática subnacional argentina en el escenario internacional, fortalecer vínculos estratégicos y proyectar el trabajo desarrollado en los territorios.

En este marco, la AACA también formó parte de un encuentro organizado por la Fundación Nueva Generación Argentina (FNGA), donde se abordaron ejes estratégicos vinculados al agro y el ambiente, el rol de los Estados subnacionales en la acción climática y se desarrolló un debate en torno a una nueva ley de transición energética. Este espacio contribuyó a profundizar el análisis sobre los desafíos estructurales que enfrenta el país y a reforzar la necesidad de marcos normativos y políticas públicas que acompañen una transición justa y sostenible.

De cara a 2026, la Alianza para la Acción Climática Argentina se propone consolidar los avances logrados, profundizar su trabajo territorial y fortalecer su capacidad de incidencia en el diseño e implementación de políticas públicas. El desafío será transformar la articulación construida en resultados concretos, ampliar el impacto de las iniciativas en curso y seguir posicionando a los gobiernos subnacionales como actores clave de la acción climática, en un escenario global que exige respuestas coordinadas, ambiciosas y sostenidas en el tiempo.