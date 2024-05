Cap and Trade: California a la vanguardia de la sostenibilidad ambiental en el mercado de carbono

El Cap and Trade se presenta como uno de los enfoques más innovadores utilizados por gobiernos y organizaciones en la lucha contra el cambio climático

En medio de los crecientes desafíos generados por la crisis ambiental, los gobiernos y las organizaciones internacionales han explorado diversas estrategias y políticas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, buscando un equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo económico. Entre estas estrategias, el sistema de "Cap and Trade", también conocido como "comercio de derechos de emisión", ha surgido como un enfoque novedoso.

¿Qué es el Cap and Trade?

El sistema de Cap and Trade fue concebido como una respuesta innovadora a los desafíos ambientales asociados con la actividad industrial y el crecimiento económico. Establece un límite máximo en la cantidad total de emisiones de gases de efecto invernadero permitidas en un período de tiempo determinado (generalmente un año). Este límite, conocido como "tope" (“cap”), se establece a nivel gubernamental y se aplica a sectores industriales específicos, como la energía, la producción manufacturera y el transporte, entre otros. Este límite, basado en consideraciones científicas y políticas, tiene el objetivo de garantizar una reducción gradual pero significativa de las emisiones totales.

A medida que avanza el período de cumplimiento, las empresas deben monitorear y reportar sus emisiones de manera regular y transparente. Aquellas que excedan su asignación de créditos de emisión tienen dos opciones para cumplir con sus obligaciones, pudiendo comprar créditos adicionales a otras empresas que hayan reducido sus emisiones por debajo de su asignación, o implementando medidas internas para reducir sus propias emisiones.

Una de las principales ventajas del sistema de Cap and Trade es su capacidad para proporcionar incentivos económicos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Al asignar un valor económico a los créditos de emisión, el sistema crea un mercado para estos créditos, donde las empresas pueden comprar, vender o intercambiar créditos según sea necesario para cumplir con sus obligaciones. Además, ofrece flexibilidad a las empresas para cumplir con los límites de emisión de manera eficiente y rentable, permitiendo que encuentren la estrategia más efectiva para reducir sus emisiones.

Cap and Trade en California

El Estado de California, conocido por sus ambiciosos objetivos climáticos, tiene al programa Cap and Trade como una pieza fundamental en su estrategia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El modelo californiano limita las emisiones y brinda flexibilidad a las empresas para reducir costos; estableciendo un límite decreciente para las principales fuentes de emisiones de todo el estado e incentivando la inversión en tecnologías más limpias y eficientes.

California distribuye asignaciones de manera diferente en distintos sectores y permite el uso de compensaciones. Además, aborda la previsibilidad de precios, asegura el cumplimiento de los mismos y se involucra con las partes interesadas.

Como resultado, desde 2006 las emisiones de gases de efecto invernadero del estado han disminuido en más del 13%, mientras que la economía continúa creciendo, generando inversiones climáticas y empleos en energía limpia.

Oportunidades y desafíos del Cap and Trade en el sector energético

El día 10 de mayo se realizó en la Sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Argentina el taller “Oportunidades y desafíos del Cap and Trade en el sector energético”, el cual reunió, de forma presencial y virtual, a destacados expertos y líderes internacionales en el campo de la política energética y el cambio climático. En dicho evento, la FNGA estuvo representada por su presidente, Diego Sueiras.

En el primer panel de la jornada, Jason Eisdorfer, Asesor de Política Energética en el Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico y en la Comisión de Servicios Públicos de Oregón, destacó los elementos fundamentales del Cap and Trade; mientras que Joe Pryor, Especialista Senior en Cambio Climático del Banco Mundial, compartió su experiencia en su exposición "Emissions Trading in Practice - Design and Implementation".

Luego se presentaron experiencias tanto del Reino Unido como de California. Erik Hesketh presentó el Sistema de Comercio de Emisiones del Reino Unido; mientras que Mark Sippola, Gerente de programa en la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) expuso el enfoque innovador de California para abordar la contaminación del aire y el cambio climático. Además, Judy Meltzer, Directora General de la Oficina de Mercados de Carbono, Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá, expuso los avances en el precio del carbono, resaltando los esfuerzos para implementar sistemas de fijación de precios del carbono a nivel provincial y territorial.

El evento también incluyó una sesión sobre los avances preliminares en Argentina en la regulación del gas metano a nivel nacional y provincial. Gladys González, ex-Senadora Nacional y Asesora del Gobierno de Chubut, junto con Pablo Gabutti, Secretario de Transición Energética de la Provincia de Córdoba, compartieron los pasos iniciales y los avances realizados en estas regiones.

La sesión fue moderada por Juliana Almeida, Especialista Líder de Cambio Climático del BID, quien facilitó un diálogo constructivo entre los participantes y destacó la importancia de abordar los desafíos del cambio climático a nivel regional y global. El evento sirvió como plataforma para el intercambio de conocimientos y la colaboración en la búsqueda de soluciones innovadoras para combatir el cambio climático en el sector energético.

El sistema de Cap and Trade representa un enfoque innovador y basado en el mercado para abordar los desafíos ambientales asociados con las emisiones de gases de efecto invernadero. Si se implementa correctamente y se abordan sus desafíos y limitaciones, el sistema tiene el potencial de impulsar una reducción significativa de las emisiones y promover la transición hacia un futuro más sostenible y resiliente al cambio climático.