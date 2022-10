La Cumbre cumplió 40 años en el mercado y apuesta a nuevos mercados

Graciela Alabarce es la presidenta de Establecimiento La Cumbre, una empresaria reconocida en el sector que fue homenajeada en el acto oficial por los directivos de FIAR al cumplirse 40 años del establecimiento. La feria ha sido clave para su empresa familiar, Alabarce recuerda que en la primera edición tenían 8 empleados en la planta y hoy tiene 180 con nuevas plantas y una capacidad instalada mucho mayor. “FIAR ha sido un motor de crecimiento para La Cumbre, un motor de innovación en estos últimos 20 años. Nuestros comienzos fueron con un stand muy chiquito, yo me asombraba de quienes podían hacer los grandes espacios, me parecía un futuro inalcanzable”, dice la presidenta de La Cumbre y define: “FIAR es un desafío, porque te obliga a ser innovador, no hay nada que te haga crecer más que un buen competidor, por eso es tan importante que las empresas se profesionalicen. Hace 30 años yo miraba las grandes empresas y hoy nos encontramos fabricando productos para esas grandes firmas”.