El asociado como prioridad: AFA presente en Expo Rosario

“Yo estoy en AFA hace 20 años y nunca he visto una situación como esta. Ha habido secas, pero tan generalizadas y tan fuertes no he visto en estos 20 años. A su vez, AFA está hace 90 años, y en todo ese tiempo ha habido de todo, y podemos ver que el productor siempre empuja para adelante, siempre se reinventa, por lo que siempre soy optimista. Considero que, en este caso, el productor venía de una situación bastante buena, lo cual ayuda, sumado a la gran potencialidad que tienen los productores argentinos, considero que vamos a salir bien parados de esta” afirma el Gerente de la cooperativa.

En relación a Expo Rosario, Gonzalo hace referencia a que “desde AFA estamos muy contentos de poder acompañarlos en esta primera expo. Vamos a estar con toda nuestra paleta de servicios y de unidades de servicios mostrándolos. No solo con la parte de acopios, de insumos, sino también la división de alimentos, de molino harinero. La idea es poder mostrar la cooperativa en su totalidad. Hoy en día no solo nos dedicamos al acopio, comercialización y exportación de granos, sino también tenemos nuestra propia fabrica de insumos para abastecer a todos nuestros asociados, molino harinero, agregado de valor como la aceitera, la división de alimentos. Vamos a aprovechar la expo para presentarnos en sociedad”.

Tanto Silvio Baiocco, hablando de ganadería, como Carlos Melconian, hablando de economía, estarán disertando en la Expo Rosario acompañados por Agricultores Federados Argentinos. “Son dos amigos de la casa, que siempre nos acompañan, quienes no dudaron en ser partícipes de este evento”.

Esta temporada que nos trae una campaña complicada toma a la cooperativa en una posición fortalecida, y eso te hace ver con diferente visión y con optimismo hacia adelante.

“Ojalá que las lluvias comiencen a normalizarse, los pronósticos son alentadores. Esperemos que la próxima campaña nos de una revancha a todos los productores asociados. Ojalá que se pueda sembrar el trigo, que necesita una buena reserva de humedad, para lo que necesita que llueva”.

En relación a los proyectos en el camino al Plan Centenario, Del Piano afirma que “la cooperativa no para. Este es un año para enfocarse en las necesidades de nuestros asociados. la gran mayoría necesita algún tipo de ayuda para la próxima campaña, por lo que estamos enfocados en ese tipo de necesidades. Pero más allá de eso seguimos con proyectos que están avanzados, como nuestra planta formuladora. Además, compramos el predio que esta contiguo a nuestra planta formuladora para poder volcar esos proyectos. Mas allá de esto, tenemos que estar junto a los productores tratando de buscar soluciones”.

Gonzalo concluye planteando que “en el 2018 comenzamos con un plan de modernización, cuyos objetivos pudimos cumplir rápidamente. En ese momento empezamos a proyectar la cooperativa que queremos para los próximos 10 años”.