BBZ CONSTRUCTORA S.R.L. presenta su edificio SCUBA 55

En pleno casco histórico fundacional de la ciudad de Rosario, a pocos pasos del Monumento Nacional a la Bandera, del Pasaje Juramento y a escasos metros de lugares emblemáticos como la Plaza 25 de Mayo, la Catedral, el Palacio Municipal, el Parque Nacional a la Bandera y el Majestuoso Río Paraná y sus islas, se desarrolla este nuevo proyecto de alta gama de la saga de los edificios SCUBA

El mismo consta de dos bloques de departamentos de 9 pisos de altura que surgen a partir de un primer piso de oficinas que actúa como basamento.

Está emplazado en un terreno de 600 m2 de superficie y se encuentra delimitado al Norte por calle Córdoba, al Este por calle 1º de Mayo, al Sur por calle Rioja y al Oeste por calle Juan Manuel de Rosas sobre la cual se sitúa el ingreso.

El proyecto, ya en ejecución, contempla la construcción de un edificio de 5.400 m2 cubiertos que comprende dos subsuelos (donde se desarrollan las unidades de cocheras), un nivel exclusivo de oficinas de 400 m2 y dos bloques de 9 plantas cada uno. Estos están compuestos por amplios pisos exclusivos de 120m2 (en el bloque delantero) y semipisos de 80 y 90 m2 en el bloque posterior.

En la Planta Baja se disponen los ingresos independientes para oficinas y viviendas, los cuales cuentan con un amplio Hall de Ingreso, núcleos de escalera y dos ascensores para cada bloque.

planta scuba 02 09 2025 - copia

Cuenta con espacios de Gimnasio y Salón de Usos Múltiples (con parrilleros), ambos con expansión sobre un Patio donde el verde de la vegetación y el sonido del agua cobran protagonismo.

El bloque posterior se corona en altura con un área de esparcimiento donde un amplio solárium enmarca una piscina con desborde infinito cuyos límites se pierden en vistas parciales al río y bordean la terraza de expansión de un amplio Quincho con parrillero convirtiéndola en un mirador con vistas privilegiadas.

planta scuba 03 09 25

Sin duda un lugar para disfrutar combinando lo mejor de la ciudad y la naturaleza.

Desarrollo: SCUBA Inversiones Seguras

Proyecto: ESH Arquitectos S.R.L. y Arq. Cecilia Ale de BBZ CONSTRUCTORA S.R.L

Empresa Constructora: BBZ CONSTRUCTORA S.R.L.

Contacto: Tucumán 1911, Rosario. Tel: +54 341 4024996

www.bbzconstructora.com.ar