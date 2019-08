Votar al próximo presidente el mismo día, en Uruguay y en la Argentina

Emiliano Brancciari nació en Munro (provincia de Buenos Aires), pero a los 12 años se instaló con su madre en Uruguay. Desde entonces tiene doble nacionalidad, y ahora ya suma experiencia suficiente como para opinar en primera persona sobre la experiencia de vivir de los dos lados del charco.

En un año eminentemente político, tanto en Uruguay como en Argentina, el cantante opinó sobre las próximas elecciones y parece tener su voto definido. “Como argentino, lo que más me molesta es que en este país todo sea negro o blanco, Boca o River. Hay muchas cosas que deberían unirnos más que separarnos”, señaló. Y enseguida agregó: “Dicho eso, me parece que la situación actual no da para más. Este un modelo que empeora la calidad de vida de la mayoría de la gente. Por ese lado no va. Por suerte tengo la posibilidad de votar. Soy argentino, trabajo en Argentina, recorro el país y veo lo que pasa. Antes que votar a lo que está voto a una media con ojos, voto a un títere de media”, afirmó entre risas.

El dato curioso es que las próximas elecciones presidenciales de Argentina y Uruguay tendrán lugar el mismo día: el domingo 27 de octubre. “Sí. Yo voto en Maldonado, en Uruguay, y después al toque me voy al consulado argentino a dar el sufragio consular”, explicó Brancciari.

Según el músico, la situación actual en Uruguay es bastante más estable que en la Argentina. “Uruguay es un país caro, siempre lo fue, pero de alguna manera hace equilibrio y se mantiene estable más allá de que los dos vecinos gigantes se caigan a pedazos”, comentó. “Argentina y Brasil son los principales socios comerciales de Uruguay, y los dos están penando. Es valorable la estabilidad que mantiene Uruguay a pesar de todo. Por supuesto que aquí también hay cosas que se hacen mal, y desgraciadamente también aparece el fantasma de esa ultraderecha que, con el cuento de vivir seguros, gana adeptos. Pero en general creo que vivimos un poco más tranquilos”, destacó.