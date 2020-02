La película "1917" arrasó en los premios Bafta entregados anoche, en los últimas distinciones previas a la entrega de los Oscar. Anteanoche "Parasite" y "Jojo Rabbit" habían sido elegidas por el Sindicato de Guionistas como las mejores por guión original y guión adaptado respectivamente, pero ayer la balanza se inclinó otra vez por la gran candidata de Hollywood: "1917", ya que ganó siete Bafta. El británico Sam Mendes festejó de local y ya se perfila como el favorito en los Oscar, que se llevarán a cabo el próximo domingo. Joaquin Phoenix, como mejor actor por "Guasón" y Renée Zellweger por mejor actriz en "Judy" también se llevaron una estatuilla a casa.

La 73 edición de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión se realizó anoche en el Reino Unido en la ceremonia conocida como los Oscar británicos. Mendes dominó los premios Bafta 2020 con siete premios en su país de origen, incluido mejor película, fotografía y dirección. "Guasón" se llevó tres galardones, entre ellos al mejor actor para Joaquin Phoenix. En tanto, Renée Zellweger ganó como mejor actriz, mientras que Brad Pitt ganó el premio al mejor actor secundario por "Había una vez en Hollywood" y Laura Dern a la mejor actriz secundaria por "Historia de un matrimonio".

Hacia el final de la ceremonia, el presidente del Bafta, el príncipe William, pronunció un discurso en el que criticó la reciente crisis de diversidad en la entidad, en un año en el que no se nominó a ningún talento de raza negra en las principales categorías de actuación. "Nos encontramos hablando de la necesidad de hacer más para abordar la diversidad en este sector", dijo el duque de Cambridge. "Esto no puede ser correcto hoy en día".

Joaquin Phoenix también abordó el asunto en un apasionado discurso de aceptación al buscar su premio por su gran actuación en "Guasón": "Me siento en conflicto porque muchos de mis compañeros actores que lo merecen no tienen este mismo privilegio. Creo que enviamos un mensaje muy claro a las personas de color: no son bienvenidos aquí", afirmó el actor sobre el escenario. "No creo que nadie quiera un trato preferencial, la gente sólo quiere ser reconocida, apreciada y respetada por su trabajo".

El príncipe William también fue testigo de al menos un chiste de Megxit cuando Margot Robbie leyó el discurso de aceptación de Brad Pitt, diciendo que planeaba llamar a su premio "Harry" para poder "traerlo de regreso a los Estados Unidos".

Entre los premios destacados, además de los citados, "Parasite" ganó como mejor película extranjera y guión original, mientras que, también al igual que en el Sindicato de Guionistas, "Jojo Rabbit" se llevó el Bafta por mejor guión adaptado. Asismismo, el mejor documental fue para "For Sama", dejando en el camino a "Diego Maradona", de Asif Kapadia.

"Klaus", en tanto, fue el mejor filme animado y venció a "Toy Story 4 " y "Frozen 2".