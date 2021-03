Justin Bieber cumple 27 años: un recorrido por su carrera artística

La-relación-entre-Justin-Bieber-y-su-mamá-se-ha-deteriorado.jpg

Sus inicios se dieron a los doce años, después de participar en un concurso realizado en Stratford, donde obtuvo el segundo lugar con el tema “So Sick” del cantante de R&B Ne-Yo. Su madre decidió publicar el vídeo del concurso en YouTube, para que los familiares y amigos cercanos pudiesen ver a Justin. A fines de 2008 comenzó a subir otros vídeos de su hijo en la misma plataforma, donde él aparecía interpretando canciones de Usher, Chris Brown, Stevie Wonder, Justin Timberlake y Ne-Yo, entre otros.

Scooter Brown, ejecutivo de marketing de So So Def -compañía discográfica ubicada en Atlanta, Georgia, Estados Unidos-, vio por casualidad una de esas grabaciones mientras buscaba vídeos de otro artista. Impresionado, investigó el teatro en el que el joven cantante se presentaba en aquel momento, localizó su escuela y finalmente se puso en contacto con la madre del muchacho.

En un primer momento la madre Justin se mostró escéptica, sin embargo, tras rezar con los pastores de su iglesia y recibir el apoyo necesario, decidió aceptar que su hijo, para ese entonces un adolescente de trece años de edad, viajara con Brown a Atlanta para grabar su primer demo. Una semana después, tuvo la oportunidad de cantar para Usher, quien se mostró interesado en él.

Cry me a River - Justin Timberlake cover - Justin singing (Justin Bieber)

Justin firmó contrato con la discográfica Island Record en 2008, lo que resultó en un acuerdo comercial en conjunto con la Raymond Braun Media Group (RMBG), empresa perteneciente Brawn y Usher. Más adelante, Justin Bieber y su madre decidieron establecerse en Atlanta, ciudad de residencia de Usher, quién se convirtió en su mánager en ese entonces.

El primer sencillo “One Time” fue lanzado cuando se encontraba grabando su álbum debut. La canción alcanzó la decimasegunda posición en la lista de éxitos Canadian Hot 100, a la primera semana de lanzamiento en julio de 2009. Para enero del año siguiente el sencillo recibió certificación de platino en Estados Unidos y en septiembre en Canadá; también logró ese certificado en Australia y Nueva Zelanda.

Justin Bieber - One Time (Official Music Video)

Álbumes y sencillos

Su primer álbum “My World”, salió a la venta en noviembre de 2009 y se ubicó en el número seis de la lista Billboard 200. Los tres temas “One Less Lonely Girl”, “My Love” y “Favorite Girl”, fueron publicados de manera exclusiva en la tienda iTunes Store, además entraron en las primeras cuarenta posiciones de la Billboard Hot 100. Posteriormente se lanzó, a través de la radio, el tema “One Less Lonely Girl” que se ubicó entre las primeras quince mejores canciones en las listas de conteo de Estados Unidos y Canadá. Adicionalmente, por el número de ventas, el álbum fue certificado con disco de oro; luego logró disco de platino en Estados Unidos y doble disco de platino en Canadá y Reino Unido.

Para promocionar ese primer álbum, Justin Bieber hizo varias presentaciones en programas de televisión de Estados Unidos y Canadá, como en la entrega de los premios MTV Video Music Awards de 2009; en shows televisivos bien reconocidos como The Dome, The Next Star, Good Morning America, Chelsea Lately y Today Show, entre otros.

En diciembre de 2009 fue invitado a participar, junto con otros artistas, en el Christmas In Washintong D.C., un show especial de Navidad organizado cada año por la Casa Blanca, sede de la presidencia de Estados Unidos; durante esa presentación interpretó “Someday At Christmas” de Stevie Wonder.

Justin Bieber singing for President Obama "Someday at Christmas" (FULL)

En 2010 publicó “Baby”, el primer sencillo del disco “My World 2.0”, que es una continuación del álbum “My World”, donde canta junto a Ludacris, convirtiéndose en su mayor éxito hasta ese momento. “Baby” alcanzó la quinta posición en las listas de los sencillos más escuchados en Estados Unidos, entrando en el top ten de siete países. En julio de ese año Justin Bieber empezó a grabar su segundo álbum durante su estadía en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. En ese momento, debido a los cambios hormonales propios del inicio de la pubertad, su voz sonó más grave y profunda respecto de su primer disco.

Justin Bieber - Baby (Official Music Video) ft. Ludacris

En noviembre de 2011 salió al mercado su segundo álbum “Under The Mistletoe”, a la primera semana del estreno se vendieron un poco más de veinte mil copias, quedando en la posición número uno de la lista estadounidense Billboard 200; adicionalmente, la revista Forbes catalogó a Justin Bieber como la tercera celebridad más influyente del mundo en 2011, solo antecedido por Lady Gaga y Oprah Winfrey.

A finales de ese año empezó a grabar su tercer álbum de estudio “Believe”, con la colaboración de Kanye West y Drake. En febrero de 2012 anunció por su cuenta de Twitter que “Boyfriend”, primer sencillo de ese disco, sería publicado al mes siguiente a través del reconocido programa de la televisión estadounidense The Ellen DeGeneres Show, transmitido por Warner Bros.Television.

Justin Bieber - Boyfriend (Official Music Video)

El segundo sencillo promocional salió en mayo de 2012 con el nombre “Die In Your Arms”, posicionándose entre las cien primeras canciones de la lista de éxitos en varios países. Finalmente, en junio se realizó, en los Estados Unidos, el lanzamiento comercial de “Believe”; pero en países como Canadá y Reino Unido fue publicado poco antes.

“Believe” fue el sexto álbum más vendido del año, según el sistema de información Nielsen Sound Scan. En Chile se convirtió en el octavo álbum más vendido en formato físico durante el siglo XXI, después de “21” de Adele (2011) y “Take Me Home” de One Direction (2012).

Justin Bieber - What Do You Mean? (Official Music Video)

En enero de 2013 salió al mercado una reedición de “Believe”, esa vez en versión acústico; además de las nuevas canciones, se destaca el sencillo “I Would”, una balada de estilo neosoul. En noviembre de ese año lanzó su cuarto disco de estudio “Purpose”, con el patrocinio de la compañía discográfica Def Jam Recordings; de esta producción se publicaron cuatro sencillos: “What Do You Mean?”, “Sorry”, “Love Yourself” y “Company”. De acuerdo con la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), “Purpose” fue el cuarto álbum más vendido de 2015, con poco más de tres millones de copias vendidas a escala mundial.

Justin Bieber - Cold Water in the Live Lounge

Al año siguiente Justin Bieber estrenó el sencillo “Cold Water”, junto a Major Lazer y MO - Momomoyouth. Esa pieza se ubicó en el segundo puesto de Billboard Hot 100, convirtiéndose en su tercer número dos en la famosa lista. Ese mismo año empezó y canceló, por a motivos personales, la gira promocional denominada Purpose World Tour.

Luis Fonsi, Daddy Yankee - Despacito ft. Justin Bieber

En enero de 2017 salió a la luz el remix “Despacito”, tema donde colaboró con Lui Fonsi y Daddy Yankee. En abril se dio a conocer su colaboración en el sencillo “I´m The One” de DJ Khaled feat. Quavo, Chance The Rapper y Lil Wayne. Para agosto lanzó el sencillo “Friends”, escrito por Julia Michaels, Justin Tranter y BloodPop, bajo la producción de BloodPop.

En el Festival de Música y Artes del Valle de Coachella, realizado en 2019 en Indio, California, Estados Unidos, Justin Bieber compartió escenario con la cantante estadounidense Ariana Grande para interpretar la canción “Sorry”; y anunció la próxima salida de otro álbum.

Justin Bieber & Ariana Grande - Sorry (Live at Coachella 2019)

En febrero de 2020 Justin Bieber editó “Changes”, disco de diecisiete canciones entre las que se mencionan: “All Around Me”, “Habitual”, “Yummy”, “Available”, “Forever” y la canción homónima “Changes”.

Filantropía

En enero de 2010 fue invitado a participar, como vocalista, en una nueva versión de la canción “We Are The World”, con motivo del vigesimoquinto aniversario de su grabación original, para recaudar fondos para la reconstrucción de Haití tras el terremoto ocurrido ese mismo mes. En esa versión Justin Bieber interpretó una parte de la estrofa introductoria, específicamente el mismo fragmento que Lionel Richie cantó originalmente en 1985.

We Are The World 25 For Haiti - Official Video

En marzo de 2010 Justin Bieber interpretó los versos finales de “Waving Flag” del músico somalí-canadiense K'naan, en versión adaptada por un grupo de músicos canadienses conocidos como Young Artist For Haiti. El 11 de mayo, durante la celebración del día de la madre en Norteamérica, publicó a través de iTunes la canción “Turn To You”, en homenaje a su madre; pero también con el propósito de recaudar fondos para las madres solteras.

En 2013 Justin Bieber colocó la etiqueta #GiveBackPhilippines, su campaña para ayudar a las víctimas del tifón Haiyan, ocurrido en noviembre en Filipinas; él viajó ese país para apoyar personalmente. Además, suele colaborar y hacer donaciones a diferentes organizaciones benéficas.

Vida personal

Justin Bieber mantuvo durante seis años una relación sentimental con la actriz, y también famosa, Selena Gómez. Ambos empezaron cuando eran adolescentes, él tenía dieciséis años y ella dieciocoho; la unión fue muy inestable y finalmente terminó.

En 2018 Justin Bieber anunció su noviazgo con Hailey Baldwin, con quien se casó a finales de ese mismo. La pareja celebró una segunda ceremonia nupcial en Carolina del Sur, Estados Unidos, el 30 de septiembre de 2019.