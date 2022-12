"Gran Hermano": Santiago del Moro explicó cómo se usa un preservativo

Se trata de Coti, quien mantuvo relaciones sexuales con el Conejo, no fueron los únicos pero sí los que alimentaron las versiones, y ante esta situación a Santiago del Moro, el conductor del reality, no le quedó más remedio que hablar, sin ambages, de un tema del que se habla poco y nada en televisión: la profilaxis del sexo.

“Cuando me llamaron para hacer el programa, lo primero que pregunté es si en la casa iba a haber preservativos porque es un tema que desde que soy pendejo me ocupa mucho”, dijo Moro, y añadió: “En realidad, cuando era pibe me explicaron de qué iba la cosa y siempre traté de hacer lo mismo. Cuando yo podía trataba de darle una mano a la gente con estos temas que tienen que ver con la profilaxis. De hecho, cuando empecé a trabajar en televisión hacía una campaña y me denunciaron por mostrar uno en vivo”.

“Hoy tengo un profiláctico acá y voy a hacer una especie de servicio para ustedes y para todos", siguió el animador, y explicó: "Esto se usa así se abre, se saca, se pone entre los dedos, se enrosca la puntita para que no quede aire, se estira hasta la base del pene colocándoselo el varón y una vez que lo usa, le hace un nudito, lo envuelve en un papel higiénico y lo tira en el tacho”.

Y fue más allá: “¿Por qué les digo esto? Porque hay profilácticos en la casa que los pueden usar. De hecho, a mi me encantaría que desde ahora o cuando se pueda, para tener relaciones en la casa nos cuidemos. Pero me encanta decir esto por ustedes y por la gente que nos ve.

“Siento que hablamos muchos de tener relaciones, pero no de cuidarnos. Y viste que las campañas a veces hay más o menos, pero las cosas hay que hablarlas como son. Siempre hay que usar preservativo para cuidar a uno y cuidar a la persona con la que está”, añadió.

Finalmente, aseguró: “Está buenísimo tener relaciones, a mí me encanta tener relaciones de toda la vida, pero siempre hay que cuidarse usando un preservativo. Por ahí son muy caros y cuesta conseguirlos en la vida, deberían estar en todos lados”.