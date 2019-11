Gaby Estrada presenta "Oro y Gris", las joyas escondidas del tango

Al ritmo del 2 x 4, la cantante rosarina Gaby Estrada presenta su nuevo material discográfico "Oro y Gris", que recopila piezas doradas del tango, mañana, a las 21, en el teatro La Comedia (Mitre y Cortada Ricardone). Estrada recorrió un extenso camino en el universo de la música: desde chica comenzó sus estudios de guitarra y canto, integró Madrigal, recorrió los escenarios más importantes del país, siguió actuando como solista, y también junto a Tritango y al bandoneonista Rodolfo "Cholo" Montironi.

La cantante, que en 2015 fue declarada artista distinguida por el Concejo Municipal, compartió escenario con consagradas figuras como Teresa Parodi, Ramona Galarza y Amelita Baltar, entre muchos otros. Además, lleva grabados cuatro discos y protagonizó la obra "Tangou", junto a Aníbal Pachano.

—Venís de recorrer un extenso camino junto a Madrigal. ¿Qué aprendizaje te dejó esa experiencia?

—Si bien empecé mi carrera como solista a los doce años, mi paso por Madrigal desde 1982, hasta 2007 fue muy importante. Fueron años de aprendizaje, de giras, discos, en una época en donde los grupos vocales estaban en su apogeo. Después de tantos años de dictadura, podíamos cantar en libertad. Algunas poesías habían estado guardadas en un cajón, y otras nacían con la fuerza que da la libertad de poder expresarse, sin miedos ni ataduras. Siendo apenas una adolescente, pude entender que la poesía nunca muere, sólo se posterga, según los diferentes momentos históricos. Es por eso que mi paso por Madrigal me ayudó a mirar todo con un cristal de otro color.

—¿Por qué decidiste continuar como solista?

—Creo que la vida es un devenir constante, y después de un cuarto de siglo era momento para cosas nuevas. De todos modos, nunca había dejado de cantar sola y tenía muchos sueños por cumplir.

—¿Cómo elegiste el repertorio para este disco?

—No fue fácil. Muchos amigos me mandaron listas con temas para elegir como Gerardo Quilici, Pilo Fernández, Bigote Acosta, Jorge Cánepa. Después fueron meses seleccionando entre tantos temas, junto a Enrique Llopis, que es el productor artístico del disco, y mi gran amigo. Creo que el producto final fue felizmente logrado, amé grabar cada uno de los temas.

—Compartiste escenario con grandes artistas, ¿cuáles fueron los momentos que más te marcaron?

—Cuando Aníbal Pachano me convocó para hacer una obra, y me dijo: "Gaby, acá hay cinco mil dólares en vestuario, así que la ropa te tiene que entrar". Pero lo único que me entró fueron los zapatos. Creo que compartir escenario desde muy chica con grandes figuras me sirvió de aprendizaje y me llenó de placer.

—Sos artista distinguida de la ciudad, ¿qué significa este reconocimiento para vos?

—Es muy grato sentirse reconocido en el lugar donde una nació y eligió quedarse. Ese reconocimiento me llenó el alma. Sentí que más allá de lo difícil que es ser artista en la ciudad, me estaban permitiendo un lugar en la lista, entonces el esfuerzo tiene sus frutos.

—¿Cómo va a ser tu show?

—Voy a presentar el nuevo disco junto a Enrique Llopis, Ricardo Paradiso, Marisa Talamoni y Germán Ruiz Diaz. Vienen tres músicos de Buenos Aires: Daniel García, Walther Castro y Mono Hurtado, y se suman dos de Rosario, Enrique Gule y Simón Lagier.