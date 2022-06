Cientos de rosarinos se sumaron a la propuesta de estar con Tinelli

Johnny Depp ganó un juicio millonario contra su ex esposa

Rosario fue una de las estaciones que está recorriendo la producción del nuevo programa. Es que esta misma instancia se está viviendo en distintos puntos del país de cara a inicio de este nuevo ciclo que tendrá lugar en los últimos días de julio o primeros de agosto.

"Canta Conmigo Ahora" es la apuesta de Tinelli para recuperar el rating en la televisión. Es que cambiará por completo el formato que tuvo su programa en los últimos años y que viene perdiendo público marcadamente.

"Estamos buscando talentos y Rosario tiene mucho talento", comenzó una de las encargadas del casting en la ciudad. "La idea es escucharlos a todos, darles la oportunidad de ser escuchados. Lo que yo sugiero es que busquen contagiar; contagiar a la cámara, a nosotros", siguió en diálogo con El Tres.

Por último, dijo: "El formato del programa permite tanto cantar algo movido como algo lento. Mi consejo es que vayan con la canción con la que mas confianza tengan. Necesitamos que estén conectados con lo que cantan. Vamos a estar viendo si traspasan la pantalla o no. Si quedan lo que van a tener que hacer es contagiar a cien personas que van a estar en la tribuna de jurado y contagiarlas a que se paren a que canten con ustedes".

El formato fue copiado del programa inglés "All Together Now" que es un éxito en todo el mundo y que aquí será lanzado como "Canta Conmigo Ahora". El nuevo ciclo empezaría a finales de julio e irá de lunes a jueves. La temporada durará 10 semanas y las primeras 6 semanas serán de clasificación y todos competirán por un gran premio de mucho dinero.