Mayumana se presentó en el teatro Broadway

8 de agosto 2025 · 00:00hs
Rosa Quiroga y Carlos Aquino  

El grupo Mayumana estuvo en Rosario, en un formato que hace vibrar todos los sentidos. Mayumana es una experiencia que combina música en vivo, percusión, danza, humor, acrobacia y tecnología.

Martina del Fiol, Delfina González, Valentina Fernández y Guadalupe Espinosa

María Luz Nalli, Gabriela Gauna, Ivana Bacca

Ilan Tali, Federico Eial y Jesica Grimblat

Romina Losada y Santiago Fernández

