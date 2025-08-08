"Desde adentro y con vos"", en la 12° Edición de la Cena Anual de BAR

Se llevó a cabo una nueva edición de la cena anual del Banco de Alimentos Rosario. Fue una noche especial en la que se volvió a sentir el compromiso de toda la sociedad rosarina, que acompaña a la institución año tras año en este evento solidario de recaudación. La cena tuvo lugar en Metropolitano, donde participaron alrededor de 80 empresas y más de 1.200 personas, que se acercaron con ganas de sumar, de ser parte y de construir, entre todos, una sociedad más justa y solidaria.