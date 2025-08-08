Se presentó el libro Casas Rosarinas en el Museo Estevez

El primer libro del grupo “Basta de Demoliciones” es un viaje por la memoria y la arquitectura de Rosario. Treinta casas, treinta historias, treinta miradas que recuerdan lo que fue y lo que ya no está. Algunas siguen en pie, otras han sido demolidas, pero todas viven en estas páginas. Un testimonio contra el olvido, con textos de múltiples voces que reconstruyen la historia urbana de la ciudad. Distintos autores son los protagonistas de esta obra sobre la historia de Rosario. La presentación estuvo a cargo de Ana María Ferrini, Guillermina Sivack y Verónica Laurino.