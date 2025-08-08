Éxito rotundo en la noche de la fiesta Seele en Das Leben

El pasado sábado 02 de Agosto, Das Leben, en el Under de Complejo Forest, fue escenario de una noche inolvidable con la celebración de la fiesta Seele, que reunió a una gran cantidad de asistentes agotando la capacidad del venue. La velada contó con la excelente música de los destacados DJs Grees, residente del evento, Tatz y Elian Rua, quienes lograron crear un ambiente vibrante y lleno de energía con sus sets de deep tech y minimal house.

Sábado tras sábado Das Leben continúa ganando popularidad y en esta oportunidad, superó todas las expectativas en cuanto a convocatoria. La noche fue un éxito rotundo, consolidando al club como la opción más destacada para el público que le gusta disfrutar de la música underground.

Las vibras del club, la música y el baile estuvieron presentes durante toda la velada, reafirmando la importancia de la cultura y la música en nuestra comunidad.

Por otro lado, uno de los destacados en la próxima fecha será Eze Ramírez, un DJ que en el último año experimentó un crecimiento exponencial en su carrera. Ha participado en eventos de gran nivel como Ultra Buenos Aires, y en las discotecas de música electrónica más reconocidas del país como Crobar y The Bow, donde logró hacer sold out rotundo en sus presentaciones.

Calendario Das Leben:

16 de agosto: Eze Ramírez

23 de agosto: TBA (Por anunciar)

30 de agosto: Muter

6 de septiembre: TBA (Por anunciar)

13 de septiembre: Emi Galván

Tickets a la venta en https://www.passline.com

+ INFO en instagram https://www.instagram.com/dasleben.arg/?hl=es