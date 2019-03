Una guerra entre padre e hijo

A Franco Macri la muerte lo agarró el sábado pasado cuando la relación con Mauricio estaba en un momento de calma. Pero no siempre fue así. El fallecido patriarca lo aseguró en una entrevista periodística que dio en 2010: "Mi hijo me sacó la empresa", revelando así la trastienda de la manera en que perdió, según su versión, el control del grupo Socma, la empresa que había creado. El debate, que en aquel momento parecía a muerte, era por el inmenso patrimonio que tenía Socma, la empresa que en el 2017 estuvo en el centro de un gigantesco escándalo luego de que el Estado le condonara una deuda de $70 mil millones. El año anterior, Franco había tenido que renunciar a sus acciones en Socma, dividiéndolas entre sus cinco hijos. Esa decisión no había sido voluntaria, sino todo lo contrario. "No es obligación que padres e hijos coincidan en las ideas empresariales, y menos en las políticas", explicaba el italiano. Por esa época existía un fuerte enojo en el círculo de Franco contra su hijo. "Franco está convencido de que Mauricio le sacó la empresa, y no se lo puede perdonar", fueron las palabras de un estrecho amigo del magnate.

Scioli está en carrera

Para su cumpleaños Daniel Scioli presentó su libro "El otro camino, diálogos con Rubén Tizziani" en su ciudad bonaerense favorita, Mar del Plata. Ahora lo hará con mayor exposición en el ND Teatro, en la Ciudad de Buenos Aires, el próximo 14 de marzo. Su lista es también muy amplia y abarcativa y su idea es posicionarse nuevamente como presidenciable. Ya empezó a enviar las invitaciones a empresarios pymes, legisladores, intendentes y ex intendentes, representantes de la cultura, ex funcionarios y otros dirigentes políticos muchos de ellos amigos o cercanos. Como el calendario aún no lo permite, presentará sus ideas en formato de libro y no como discurso político de campaña. ¿Qué cree Scioli? Según cuentan allegados al ex gobernador, piensa que el presidente Mauricio Macri en su camino a la reelección sólo podría tener los votos que tuvo en primera vuelta. Y está convencido de que todos aquellos que sufragaron al Frente para la Victoria en primera vuelta o en el ballottage no van a votar al primer mandatario. Entonces, piensa que hay un 49% más los desencantados que pueden ser permeables a sus propuestas. E intentará convencer a todos esos que no son el núcleo duro macrista y a los que no quieren que haya reelección. Habrá que ver cómo se acomoda en un PJ con tantos precandidatos.