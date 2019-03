El candidato que se iba a retirar de la política

El nombre de Roberto Lavagna no para de sonar en los corrillos políticos como el del único que tiene posibilidades de romper la áspera disyuntiva entre Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, el ex ministro de Economía que sacudió el verano con su imagen en sandalias y medias blancas se toma su tiempo para hacer la movida. Ayer trascendió que habría estado reunido con un influyente grupo de empresarios ante quienes dejó bien clara su vocación de poder: “Soy candidato”, disparó en esa ocasión según dicen, sin cautela ni medias tintas. Y contó qué fue lo que lo impulsó a reaparecer en los primeros planos de la política: “En 2017 me iba a retirar hasta que aparecí en una encuesta en el segundo lugar en imagen, detrás de María Eugenia Vidal”, fue su confesión. La pregunta que queda en el aire ante su postulación es quién lo acompañaría en la fórmula. Los rumores al respecto vienen con nombre y apellido definidos: el senador nacional Miguel Ángel Pichetto. Habrá que esperar.

Una frase que dejó pensando a muchos

La campaña electoral aún está en pañales pero ya puede vislumbrarse que no estará caracterizada por la cortesía. La famosa “grieta” parece estar lejos de cerrarse, sobre todo a partir de las últimas señales dadas por el oficialismo, incluido el virulento discurso del presidente Mauricio Macri al inaugurar las sesiones del Congreso nacional. Ayer circulaba por las redes una certera frase de Barack Obama que acaso sea útil para reflexionar sobre lo que está sucediendo en la Argentina: “Si tienes que ganar una campaña dividiendo a la gente, no podrás gobernarlos. No podrás unirlos más tarde”, aseguró el ex mandatario norteamericano. Es altamente probable que tenga razón, pero muchos parecen no darse cuenta.

Un economista meritorio

Otra de las polémicas que se sostuvieron estos días a través de las redes tuvo que ver con una palabra candente: meritocracia, vocablo que figura en los primeros lugares de la lista de predilecciones del oficialismo. En medio del ardoroso debate, uno de los participantes apeló a la opinión del economista estadounidense Joseph Stiglitz, quien ganó el Nobel y es famoso por sus posiciones antiestablishment. “El 90% de los que nacen pobres, mueren pobres por más inteligentes y trabajadores que sean, y el 90% de los que nacen ricos mueren ricos por más idiotas y haraganes que sean. Por eso, deducimos que la meritocracia no tiene ningún valor”, fue la frase citada. El silencio que llegó del otro lado resultó por demás de elocuente.