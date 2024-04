Emotivo homenaje de Rosario a los caídos y veteranos de Malvinas en una nueva vigilia

Hasta la medianoche sigue habiendo música. Agradecimiento de los ex combatientes de Malvinas al acompañamiento de los rosarinos, en un momento muy particular

Los ex combatientes, partícipes centrales del encuentro.

Los ex combatientes desplegaron una gran bandera que vistió el escenario central de la vigilia.

Los héroes de Malvinas tienen así su merecido reconocimiento en Rosario. A partir de las 17 de este lunes, la gente comenzó a agolparse en el Parque Nacional a la Bandera , donde se levanta cenotafio que recuerda a los caídos. La actividad fue organizada el Centro de ex Soldados Combatientes en Malvinas de Rosario (Asociación de Ex Combatientes) y por la Municipalidad de Rosario , con el acompañamiento del gobierno de la provincia .

La celebración se dio en un momento particular, en que los ex combatientes sienten especial preocupación por el posicionamiento del gobierno nacional frente al reclamo contundente de la soberanía en las islas, y sobre todo frente al avance territorial británico sobre el espacio reclamado. Pero también en medio de la particular situación que vive la ciudad, con hechos de inseguridad y violencia que la sacudieron las últimas semanas.