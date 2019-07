Uruguay: candidatos jóvenes ganaron las internas de los tres principales partidos

En un clima de tranquilidad, millones de uruguayos votaron en las elecciones primarias abiertas y no obligatorias a los candidatos presidenciales que el 27 de octubre próximo disputarán la primera magistratura sin un favorito claro. Las proyecciones de las principales encuestadoras dieron anoche como ganadores a Daniel Martínez (Frente Amplio), Luis Lacalle Pou (Partido Nacional) y Ernesto Talvi (Partido Colorado). Los datos oficiales de la Corte Electoral se conocerán hoy. Votó el 39 por ciento del padrón. Es la primera vez en más de 15 años que el Frente Amplio no irá con una figura histórica al frente de su boleta: el actual presidente Tabaré Vázquez no podía presentarse y el ex mandatario Pepe Mujica no se presentó al igual otras figuras tradicionales del FA, como Danilo Astori. Al contrario, en el Partido Colorado volvía el ex presidente Julio María Sanguinetti, quien fue derrotado por Talvi. De manera que el 27 de octubre los uruguayos elegirán nuevo presidente entre postulantes de una nueva generación. El FA gobierna desde el lejano 2005, cuando Vázquez ganó la presidencia por primera vez.

Las proyecciones conocidas anoche daban resultados claros. Para la consultora Equipos Consultores, informada en el canal 10 de TV, los resultados eran los siguientes: en el Frente Amplio el alcalde de Montevideo Daniel Martínez obtenía un 44 por ciento; lo seguían a distancia Oscar Andrade(24 por ciento), Carolina Cosse (22 por ciento) y Mario Bergara (11 por ciento). En el Partido Nacional (Blanco), el ganador fue Luis Lacalle Pou, hijo del ex presidente del mismo apellido. Obtuvo un holgado 55 por ciento, dejando así muy atrás al "outsider" Juan Sartori, quien recolectó apenas 20 por ciento de apoyos; con igual porcentaje aparecía el veterano Jorge Larrañaga. En el Partido Colorado, que lucha por recuperar su histórico nivel de votación, y siempre según Equipos Consultores, Ernesto Talvi se alzó con la victoria con un neto 53 por ciento; el ex presidente Julio María Sanguinetti logró un 32 por ciento y José Amorìn Batlle, 11 por ciento.

Para otras consultoras, los números eran muy parecidos pero con algunas diferencias: Opción Consultores le dio a Daniel Martínez 41 por ciento, tres puntos menos. Y a Lacalle Pou, 51 por ciento, cuatro menos que Equipos y a Sartori un 24 por ciento. En cuanto a Cifra, otra conocida consultora, su analista Mariana Pomies comentó por televisión: "El Partido Colorado es el más chico, entonces los márgenes de error son grandes", indicó, pero aclaró que la interna fue ganada por Talvi. Agregó que Daniel Martínez es el ganador de la interna del Frente Amplio. "Ha sido una victoria bastante cómoda". En segundo lugar quien habría sacado la mayoría de votos sería Carolina Cosse, estimó Pomies. También afirmó que dentro del Partido Nacional el ganador fue Luis Lacalle Pou y que Juan Sartori habría salido en segundo lugar.

Para Factum, otra reconocida firma de sondeos las cosas estaban más o menos igual. Eduardo Botinelli, de Factum, esbozó algunos resultados que proyectan sus encuestas. Afirmó que el ganador de la interna frenteamplista fue Daniel Martínez, con el 40 por ciento, con un segundo puesto para Cosse con 26 por ciento seguida de Andrade con 24 por ciento y Bergara con 10 por ciento. Para la interna nacionalista proyectó un triunfo de Lacalle Pou con el 53 por ciento, seguido por Juan Sartori con 23 por ciento y Jorge Larrañaga con 17 por ciento. En el Partido Colorado, dijo que Talvi ganaría con el 58 por ciento, Sanguinetti el 32 por ciento y Amorín Batlle 10 por ciento.

En resumen, todas las firmas especializadas coincidían en quiénes habían salido ganadores o perdedores de las urnas, pero con porcentajes algo diferentes. Hoy se sabrá con precisión el resultado definitivo, pero la grilla de competidores de octubre está lista y solo requiere su oficialización. Ahora falta discutir las fórmulas: Sanguinetti declaró con anticipo que sería gustoso el vice, un cargo de mucha relevancia por el rol que tiene en el Congreso. En el FA Carolina Cosse planteó desde temprano que la fórmula debía contemplar la paridad de género.