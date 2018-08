Trump critica a una ex asistente que filtró audios de sitios clave

Omarosa. La ex asistente.

El presidente estadounidense, Donald Trump, arremetió ayer contra Omarosa Manigault Newman, una ex asistente que el fin de semana divulgó audios grabados en lugares sensibles y supestamente seguros de la Casa Blanca, incluido el de su propio despido.

"Me rogó por un trabajo, con lágrimas en sus ojos, dije Ok. La gente en la Casa Blanca la odiaba. Era perversa, pero no inteligente", tuiteó Trump, quien agregó que era la "última vez" que la despedía.

La ex asistente, a quien Trump llamó "chiflada", se hizo conocida a través de sus apariciones en el reality show conducido por Trump "The Apprentice", del que fue despedida varias veces, pero era un personaje que despertaba amor-odio.

Trump dijo que la mujer "era antipática con la gente y faltaba constantemente a reuniones y al trabajo" en la Casa Blanca, y que el jefe de Gabinete John Kelly la llamó "perdedora" y trató de despedirla.

"Grandes cosas"

"Le dije que tratara de resolverlo, si era posible, porque ella sólo decías GRANDES cosas sobre mí - hasta que fue despedida!", agregó.

Manigault Newman fue asistente de Trump y directora de comunicaciones de la Oficina de Enlace Público de la Casa Blanca. Fue despedida en diciembre pasado y hoy publicará el libro "Unhinged" (Desquiciado), en el que cuestiona el estado mental de Trump y lo retrata como incapaz de controlar sus impulsos.

La mujer también asegura que el equipo de campaña de Trump le ofreció un contrato de 15 mil dólares al mes a cambio de su silencio, según el diario Washington Post, que afirma haber accedido a adelantos del libro.

Según Amazon.com, el libro es un "relato explosivo y sorprendente" de la relación de Manigault Newman con el presidente, que comenzó hace 15 años cuando ella participó en "The Apprentice".

Omarosa, como es llamada habitualmente, tuvo su primer trabajo en política con el ex vicepresidente Al Gore, quien también la echó de su puesto a fines de la década del 90.

La Casa Blanca y el Partido Republicano ahora cuestionan su credibilidad, lo que despierta sospechas sobre por qué fue contratada en primer lugar.

Además, también causó sorpresa la violación de seguridad dentro de la Casa Blanca, algo que podría traer problemas legales a Omarosa.