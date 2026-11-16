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Susto en el Papamóvil: un rosario lanzado por la multitud golpea en el ojo a León XIV en el cierre de su visita a Perú

En su último día en Sudamérica, el Sumo Pontífice vivió un momento de tensión.

16 de noviembre 2026 · 17:00hs
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León XIV advierte el golpe que llegó desde los fieles en Perú

AP Photo/Silvia Izquierdo

León XIV advierte el golpe que llegó desde los fieles en Perú

El León XIV ofreció en Perú la última misa antes de terminar el viaje apostólico por Sudamérica, pero no la pasó de la mejor manera. Antes de subirse al altar, el sucesor de Pedro recibió un golpe con un rosario que fue arrojado desde el público que lo aclamaba mientras llegaba al altar en el Papamóvil. El Sumo Pontífice no evitó mostrar su dolor ante la agresión, aunque su vehículo nunca se detuvo.

En los videos de la transmisión oficial se ve al Papa cruzando entre los fieles de Perú y saludando hacia ambos costados. En la última misa en la base aérea Las Palmas, en Lima, León XIV vivió un momento desagradable ante su público.

Formado en Perú, León XIV tenía un reencuentro especial con los devotos de Lima, Chiclayo y el resto del país. La llegada del Obispo de Roma convocó a misas multitudinarias, donde se superaron el millón de fieles. Sin embargo, justo antes de despedirse, León XIV se llevó un mal trago.

La agresión a León XIV en Perú

El Papa a bordo del Papamóvil hizo delirar a los millones de peruanos que se acercaron a la base aérea de Lima para presenciar la última misa en Sudamérica. Como es habitual, el trayecto lo hace rodeado de fieles, pero con una custodia estricta y compuesta de una veintena de hombres y vehículos preparados para estos eventos.

Los fieles, ante la presencia del Sucesor de Pedro, comenzaron a arrojarle peluches, camisetas deportivas y otros objetivos. En otras oportunidades, León XIV llegó a atajar las ofrendas que llegan desde el otro lado de la valla.

Pero en esta ocasión, a pocos metros de llegar al altar y comenzar la misa, las imágenes mostraron a un León XIV tomarse el rostro con un grito desgarrador. La transmisión del Vaticano cambió de plano y generó desconcierto en los católicos que seguían la misa por la pantalla chica.

Segundos más tarde, León XIV seguía saludando desde el Papamóvil y el escuadrón que lo seguía se formaba para descender del vehículo y acompañarlo hasta el altar.

Los fotoperiodistas que cubrían el evento pudieron registrar el momento exacto donde el Papa advierte el golpe. Una imagen reveló que fue un rosario oscuro el que impactó justo debajo del pómulo derecho de Su Santidad.

Hasta el momento, no se informó oficialmente si el Papa sufrió alguna lesión tras recibir el impacto.

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