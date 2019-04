Se fracturó la coalición de izquierda en Uruguay

El Partido Independiente (PI), que postula al senador Pablo Mieres para las elecciones presidenciales del 27 de octubre próximo en Uruguay, anunció ayer que dejó la coalición de izquierda La Alternativa, opositora al gobierno, también izquierdista, del Frente Amplio (FA), por diferencias con la candidata a vicepresidenta.

"La Convención Nacional del Partido Independiente, reunida en Montevideo el 31 de marzo de 2019, resuelve retirarse de La Alternativa", informó el partido en su cuenta oficial en Twitter.

El PI se retiró de La Alternativa en desacuerdo con declaraciones de Selva Andreoli, dirigente de la agrupación Navegantes y hasta ahora compañera de fórmula de Mieres, quien anticipó su apoyo al FA para una eventual segunda vuelta. Andreoli dijo la semana pasada por televisión que en el caso de una segunda vuelta electoral, ella "personalmente" no podría apoyar otra alternativa que no fuera el FA. El partido explicó que "siente que no fue correspondido en un tema como es el posicionamiento sobre la segunda vuelta electoral, sobre la cual se había acordado no adelantar opinión por ninguno de los coaligados y Navegantes no respetó".

Asimismo, subrayó que las declaraciones de Andreoli y "la negativa a una rectificación" ponen en duda "la viabilidad y solidez" de La Alternativa, y la tornan "vulnerable" ante futuros desafíos políticos.

Mieres, abogado y sociólogo de 59 años, es crítico del FA gobernante, sobre todo en materia comercial y de políticas sociales. "El problema principal es que el FA esté encerrado en un corsé ideológico que interpreta que cualquier acuerdo de comercio con terceros es neoliberalismo, y eso es realmente tener anteojeras y no ver la realidad del mundo de hoy", dijo a la agencia de noticias EFE. El legislador sostuvo que Uruguay necesita abrirse al mercado global pues produce alimentos para 30 millones de personas y sólo tiene 3,3 millones de consumidores dentro de sus fronteras.

"Nuestro destino es la exportación, tenemos que abrir mercados y establecer aranceles cero", dijo Mieres