Reino Unido advirtió que reconocerá a Palestina como Estado si Israel no acuerda una tregua en Gaza

El primer ministro británico, Keir Starmer, advirtió este martes que el Reino Unido reconocerá a Palestina como un estado independiente si Israel no acepta un cese de hostilidades en Gaza y no muestra señales concretas de avanzar hacia una solución de paz duradera. El creciente conflicto alcanzó los 60.000 palestinos muertos como consecuencias de ataque israelíes.