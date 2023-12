Quién es el sobrino de León Gieco que fue secuestrado por Hamás y asesinado en cautiverio

Sus padres se enteraron del secuestro de su hijo gracias a un video en el que se veía cómo el grupo islamista se lo llevaba. Esas imágenes habían sido difundidas, horas después del ataque, por el propio Hamás y generaron conmoción en su familia y entre sus conocidos. El terror es visible en el rostro del adolescente y de otros jóvenes conscriptos también capturados en la base de frontera con Gaza. El 7 de octubre, Ron se despidió con este mensaje por WhatsApp: “Están al lado de la puerta, no puedo más. Estoy terminado, es el fin, los quiero mucho, chau”. Fueron las últimas palabras de Sherman a su familia. Este viernes, soldados de Israel encontraron su cuerpo durante una operación en Gaza.

Los medios israelíes dieron cuenta del caso, pero en el marco general del conflicto. "Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), los cuerpos de los soldados recuperados son del sargento Sherman –sobrino del cantante León Gieco– y el cabo Nik Beizer, ambos de 19 años. Tras los procedimientos de identificación llevados a cabo por médicos y rabinos militares, representantes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado este viernes a las familias de Beiser y Sherman del hecho de que sus cuerpos han sido recuperados y trasladados al territorio del Estado de Israel”, reseña un comunicado que consigna el sitio web isralí Ynet.news.

La instalación donde se desempeñaba Sherman era de estrecho contacto con Gaza y la población palestina. No tenía funciones militares propiamente dichas. El no tenía más que una mínima formación militar y se dedicaba a tareas de asistencia y suministro de ayuda a Gaza, así como de prestación de servicios médicos.

"Un familiar nuestro vio este video por las redes sociales y lo reconocimos”, contó en una entrevista televisiva días después del ataque de Hamás, Alejandro Sherman, papá de Ron. “Nos esperan semanas muy tensas. Espero que no se vuelvan meses. Yo estoy suponiendo que está vivo porque no lo mataron en el momento del secuestro. Es mi lógica, pero no se puede saber lo que pasa ahí. Quiero creer que, como es un soldado, para ellos es importante que quede vivo para la negociación después, pero es solamente una esperanza que yo tengo”. Y agregó: “Estamos en estado de shock. Cuando vimos el video por lo menos algo nos dio esperanza de que estaba vivo, que no lo mataron en el momento. Porque hay gente que no sabe eso, que le desaparecieron familiares y no saben si están vivos o muertos. Por lo menos yo sé que está vivo, o estaba vivo en el momento que se lo llevaron. La lógica dice que, si se lo van a llevar vivo, lo van a meter en un sótano o en un túnel”. Trágicamente, las frágiles esperanzas del padre de Ron no se cumplieron. Hamás resolvió asesinarlo, tal vez precisamente por su condición militar.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FFDIonline%2Fstatus%2F1735577564372947368&partner=&hide_thread=false Los cuerpos de los rehenes, el Cabo Nik Beizer, de 19 años, y el Sgto. Ron Sherman, de 19 años, que fueron secuestrados por Hamás el 7 de octubre, fueron recuperados de Gaza durante actividad operacional y devueltos a territorio israelí. 1/2 — FDI (@FDIonline) December 15, 2023

Antes del ataque, Ron hacía un año que estaba en la base llamada Cogat –por la sigla en inglés de Coordination of Government Activities in the Territories–encargada de implementar la política civil de Israel hacia la Franja de Gaza. Según describen quienes lo conocieron, estaba a gusto porque tenía contacto cotidiano con la población palestina. Como era asmático, después de hacer un breve entrenamiento, lo asignaron como coordinador de la base, por donde pasaban mercaderías, medicinas y personas que necesitaban ser hospitalizadas. Pese a este carácter de centro de beneficios para la población de Gaza, la base igualmente fue atacada por Hamás. Sus soldados, todos del tipo de Sherman, fueron fácil presa de los milicianos islámicos. El rostro de terror de Sherman y otro soldado a su lado dicen a las claras que temían lo peor desde el primer momento.

El 7 de octubre, Ron llamó a su madre para relatarle lo que estaba sucediendo. Lo habían despertado las explosiones, que eran cada vez más fuertes. Durante la comunicación, se escucharon tiroteos y gritos en árabe, hasta que el joven les transmitió que había terroristas en la base. A los pocos minutos, volvió a conectarse por WhatsApp porque ya no podía hablar y se despidió de su familia con el mensaje reproducido más arriba.

Ron era sobrino de León Gieco. El músico está casado con la hermana del padre de Alex. “Pido por una salida pacífica de este conflicto milenario y cruel”, sostuvo Gieco en un video que compartió en la red X en aquel momento. “Pido por el regreso de todos los rehenes a sus lugares. En mi caso particular, pido por la vuelta de mi sobrino Ron Sherman, por el amor que nos une como familia y por el amor universal”, expresó el artista.