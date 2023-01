Lula: "Fueron locos que no entendieron que las elecciones 2022 se terminaron"

“Lo que pasó aquí (en Brasilia) ni siquiera me gustaría pensar en un golpe, me gustaría pensar en algo menor, tal vez un grupo de locos que todavía no entendieron que la elección terminó, que todavía no quieren aceptar que la urna electrónica es posiblemente el modelo electoral más perfecto que tenemos en todos los países del mundo”, dijo Lula, citado por la cadena O Globo, al recibir en el Palacio del Planalto al presidente de la Cámara de los Diputados, Arthur Lira, y al vicepresidente del Senado, Veneziano Vital do Rêgo entre otros legisladores.