En un audio, oficiales rusos admiten que fueron ellos los que destruyeron el dique en Ucrania

L a inteligencia ucraniana ha interceptado y difundido el audio de una conversación telefónica entre funcionarios militares rusos en la que aseguran que fueron ellos los que volaron la represa de Kakhovka y no los ucranianos.

“No fueron ellos (los ucranianos) quienes golpearon la represa. Es nuestro grupo de sabotaje. Querían asustar a la gente con esta represa. No salió según lo planeado, sino más de lo que habían previsto” , dice en la conversación interceptada a un oficial militar ruso describiendo las secuelas de la explosión.

En la traducción del audio del ruso hecha por el diario británico The Guardian, el primer militar dice: “El principal problema es que la planta hidroeléctrica enfría su reactor nuclear (el de la planta de Zaporiziya)”. El segundo responde: “No hay problema. Va a explotar y todo habrá terminado”. Primer militar ruso: “ Así que era nuestro. No son ellos, es nuestro “. Y el otro dice: “¿En serio, fue nuestro? Dijeron que fue el khokhol (término racista aplicado a los ucranianos) quien lo hizo estallar”. Y el primero: “No la volaron. Nuestro grupo de saboteadores está ahí. Querían causar miedo con esta represa. No salió de acuerdo al plan. El resultado es más de lo que habían previsto. Será como Chernobyl, ¿verdad?” El primer militar: “Fue construido en los años 50. Se hundió rápidamente, se hundió (la central hidroeléctrica de Kakhovka)”.