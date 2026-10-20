Una mujer grita a la policía antidisturbios durante una protesta antigubernamental en Tirana, Albania, el martes 20 de octubre de 2026. (Foto AP/Boris Grdanoski)
Agentes antidisturbios se protegen tras sus escudos mientras estallan fuegos artificiales cerca y un cañón de agua rocía a los manifestantes durante una protesta antigubernamental en Tirana, Albania, el martes 20 de octubre de 2026. (Foto AP/Boris Grdanoski)
Kate, princesa de Gales (a la izquierda, en primer plano), y el sultán Haitham bin Tarik de Omán (a la derecha, en primer plano), observan una muestra de objetos de la Colección Real en el Salón Verde (Green Drawing Room) del Castillo de Windsor, en Berkshire, Inglaterra, el martes 20 de octubre de 2026. (Jonathan Brady/PA vía AP, Pool)
La china Qiu Qiyuan compite en la viga de equilibrio durante la ronda de clasificación femenina en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística en Róterdam, Países Bajos, el lunes 19 de octubre de 2026. (Foto AP/Francisco Seco)
Guardias granaderos durante la ceremonia de bienvenida al rey Carlos III de Gran Bretaña y al sultán Haitham bin Tarik de Omán en el Castillo de Windsor, Berkshire, Inglaterra, el martes 20 de octubre de 2026. (Jonathan Brady/PA vía AP, Pool)
El rey Carlos III de Gran Bretaña y el sultán de Omán, Haitham bin Tarik al Said, en Datchet Road, en Windsor, el martes 20 de octubre de 2026. (Andrew Matthews, foto de grupo vía AP)
El comisionado de policía de Ahmedabad, Anupam Singh Gahlaut, realiza rituales ante diversas armas durante la ceremonia de veneración de las mismas en la sede de la policía, con motivo de Vijayadashmi —o la festividad de Dussehra—, en Ahmedabad, India, el martes 20 de octubre de 2026. (Foto AP/Ajit Solanki)
Russell Brand, llega al Tribunal de la Corona de Southwark en Londres, Inglaterra, el martes 20 de octubre de 2026, donde se enfrenta a tres cargos de violación, un cargo de agresión indecente y tres cargos de agresión sexual, en relación con seis mujeres. (Jeff Moore/PA vía AP)
Un camping anegado por lluvias torrenciales en la región de Valencia, Oliva, España. Fotografía: José Jordan/AFP/Getty Images
Tropas israelíes detienen y registran a un agricultor palestino que se dirigía a cosechar sus aceitunas, Nablus, Cisjordania. Fotografía: Alaa Badarneh/EPA
Una mujer manifiesta su apoyo a Luiz Inácio Lula da Silva, quien se postula a la reelección como presidente, Porto Alegre, Brasil. Fotografía: Diego Vara/Reuters
Partidarios de Flavio Bolsonaro se manifiestan antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la que se espera que él resulte ganador, Manaos, Brasil. Fotografía: Suamy Beydoun/Reuters
Visitantes asisten a una previsualización de la exposición «David Hockney: Bigger and Closer (Not Smaller and Further Away) en Sídney, Australia. Fotografía: Bianca de Marchi/EPA
Personas observan un vehículo calcinado tras una noche tranquila —bajo toque de queda— el lunes; se trata de la primera noche de calma desde que las protestas del fin de semana por el costo de la vida derivaron en disturbios y saqueos en toda Francia. París, martes 20 de octubre de 2026. (Foto AP/Christophe Ena)