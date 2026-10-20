La Capital | Ovación | Newell's

Newell's mira la tabla y se ilusiona con los playoffs: qué necesita la Lepra para clasificar

La Lepra venció a Central Córdoba y se acomodó en la Zona A, pero tendrá una final ante San Lorenzo para soñar con meterse en los octavos de final

20 de octubre 2026 · 13:44hs
Google Seguir a La Capital en Google
Frank Kudelka le cambió la cara a Newells

Frank Kudelka le cambió la cara a Newell's, que mira de reojo los playoffs del Clausura.

Newell's dio un paso importante este lunes ante Central Córdoba en el Coloso y se quedó con tres puntos claves para continuar prendido en la pelea por la clasificación a los playoffs del torneo Clausura. El equipo de Frank Darío Kudelka cambió la cara con respecto al primer semestre y se acerca a los octavos de final.

El objetivo rojinegro en lo que resta del campeonato es lograr por primera vez la clasificación bajo este formato de competencia, y la victoria por 2 a 1 frente al Ferroviario lo deja cada vez más cerca. Desde su arribo, Kudelka logró dejar atrás el dolor de cabeza de la lucha por la permanencia y puso a la Lepra a mirar con otros ojos la tabla de posiciones.

Los tres puntos que se llevó Newell's este lunes le permitirán tener algo más de aire de cara a una final que tendrá el próximo fin de semana, cuando enfrentará a San Lorenzo el sábado 24 de octubre a las 19.15 en el Nuevo Gasómetro.

La Lepra venció a Central Córdoba y tendrá una final ante San Lorenzo la próxima semana.

La Lepra venció a Central Córdoba y tendrá una final ante San Lorenzo la próxima semana.

El Ciclón se ubica en el 9º puesto de la Zona A y, por el momento, es el primer equipo que queda fuera de la zona de clasificación a playoffs con 17 puntos, a tres unidades de la Lepra, que está 6º con 20 y tiene mejor diferencia de gol (+3 para el Rojinegro y -5 para el Cuervo).

>> Leer más: La final que se le viene a Newell's en el Nuevo Gasómetro y que puede abrirle la puerta

Por eso, cuando se enfrenten en la próxima fecha en el Bajo Flores, San Lorenzo solamente podrá superar a Newell's en la tabla si le gana por más de cuatro goles de diferencia, ya que los de Kudelka también tienen a favor la cantidad de goles anotados. De igual manera, una victoria leprosa podría dejar al equipo del parque Independencia con un pie y medio adentro de los playoffs.

Cómo está la tabla de la Zona A

La Zona A del torneo Clausura está liderada en soledad por Instituto, que permanece en lo más alto con 29 puntos (+10 de diferencia de gol). Detrás de la Gloria aparecen tres equipos igualados en 24 unidades: Boca (+7), Defensa y Justicia (+6) y Vélez (+5). El siguiente escalón es de Lanús, que con 23 puntos (+7) es el único que podría ser alcanzado por Newell's en la próxima fecha.

La Lepra (+3) aparece 6º y supera a Gimnasia de Mendoza (+2) solamente por la diferencia de gol, ya que ambos están igualados en 20 puntos. Por el momento, Independiente es el último que ingresa a los puestos de playoffs con 19 unidades (-1 de diferencia de gol).

Newell's pelea por meterse en los playoffs del Clausura.

Newell's pelea por meterse en los playoffs del Clausura.

Fuera de la zona de clasificación, San Lorenzo es el que más chances tiene de meterse, ya que suma 17 puntos (-5) a falta de tres fechas para el cierre de la fase regular. Más lejos aparecen Estudiantes (+1) y Unión (-4), ambos con 14 unidades con solamente nueve en juego.

Qué necesita Newell's para clasificar

Si Newell's no pierde el próximo sábado ante el Ciclón, continuará en la zona de clasificación a falta de dos fechas para el final. Si pierde en el Nuevo Gasómetro, dependerá de que no sea por una goleada abultada o, incluso con una derrota por más de cuatro goles, podría continuar adentro si Independiente pierde como local ante Boca o si Gimnasia de Mendoza cae como local ante Platense.

Los rivales directos de la Lepra hoy son San Lorenzo, Independiente y Gimnasia de Mendoza. Así se suman cuatro equipos que pelean por tres lugares en los playoffs. Una victoria rojinegra ante el Cuervo lo dejaría con seis puntos de ventaja por encima del equipo de Rubén Darío Insua con la misma cantidad de unidades en juego, además de tener una importante diferencia de gol a su favor.

San Lorenzo venció a Estudiantes y se mantiene con chances de entrar a la zona de clasificación.

San Lorenzo venció a Estudiantes y se mantiene con chances de entrar a la zona de clasificación.

Más allá de que matemáticamente no podría asegurar su boleto a octavos de final en la próxima fecha, Newell's tendrá la oportunidad de dejar prácticamente sellada la clasificación si le gana al Ciclón y Unión empata con Estudiantes en Santa Fe. Cabe destacar que, en la fecha 15, la Lepra recibirá al Tatengue en el Coloso.

¿Hay desempate olímpico en el torneo Clausura 2026?

El artículo 16 del reglamento de la Liga Profesional de Fútbol estableció cuáles son los métodos de desempate en caso de igualdad en puntos entre dos o más equipos en algunas de las posiciones de la tabla de cada zona del torneo Clausura.

>> Leer más: Con la fuerza del deseo, Newell's se recuperó rápido, ganó y se arrimó más al objetivo tan buscado

Si se cumple esa condición, la LPF determinó que se resolverá "en favor del equipo que registre mayor diferencia de goles". En caso de que subsista la igualdad, se impondrá "el equipo que hubiese obtenido mayor cantidad de goles a favor".

A su vez, si se mantiene el empate en todos los aspectos, se tomará en cuenta el resultado del partido (o los partidos si son más de dos equipos) entre los conjuntos igualados. Después del desempate olímpico, los últimos métodos de desempate serán la tabla general de Fair Play y, de persistir la igualdad, un sorteo del Comité Ejecutivo como última instancia.

Estos puntos marcan que, tal como se encuentra la tabla por el momento, Newell's cuenta con una ventaja favorable ante sus rivales más directos, ya que a todos los supera en diferencia de goles.

Noticias relacionadas
Frank Kudelka. El técnico rojinegro destacó la producción de su equipo y elogió a Gómez Mattar.

Frank Kudelka: del "vine para dar todo al club" a "merecimos ampliamente el triunfo"

Jerónimo Gómez Mattar lo grita con todo y Escobar corre a su lado. Es el gol que abrió el camino a un triunfo necesario, que apuntala a un proceso que lleva a Newell’s a metas superadoras.

La final que se le viene a Newell's en el Nuevo Gasómetro y que puede abrirle la puerta

Los once de Newells, en el Coloso del Parque, ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

El uno x uno de Newell's: Walter Mazzantti y sus desbordes, las causas principales de la victoria

El grito desde el alma de jerónimo Gómez Mattar, que abrió el camino a una necesaria victoria de Newells sobre Central Córdoba. Los octavos de final son posibles.

Con la fuerza del deseo, Newell's se recuperó rápido, ganó y se arrimó más al objetivo tan buscado

Las más leídas

Desesperada búsqueda de tres desaparecidos en el Paraná: un nuevo indicio reorientó el operativo

Desesperada búsqueda de tres desaparecidos en el Paraná: un nuevo indicio reorientó el operativo

Tabla anual al rojo vivo: los partidos que les quedan a los cinco candidatos al título

Tabla anual al rojo vivo: los partidos que les quedan a los cinco candidatos al título

Cortaron avenida Circunvalación tras un choque fatal en la zona oeste

Cortaron avenida Circunvalación tras un choque fatal en la zona oeste

Crimen de Natalia Giménez: su primo y expareja la habría matado y una deuda millonaria abre otra hipótesis

Crimen de Natalia Giménez: su primo y expareja la habría matado y una deuda millonaria abre otra hipótesis

Lo último

Un arcoiris de fuego sorprendió con una postal espectacular en el cielo de Rosario

Un "arcoiris de fuego" sorprendió con una postal espectacular en el cielo de Rosario

Cómo solicitar la ayuda económica de Pami para pagar cuidadores domiciliarios

Cómo solicitar la ayuda económica de Pami para pagar cuidadores domiciliarios

Tragedia laboral en Capitán Bermúdez: murió un operario al caer de ocho metros instalando fibra óptica

Tragedia laboral en Capitán Bermúdez: murió un operario al caer de ocho metros instalando fibra óptica

Tragedia laboral en Capitán Bermúdez: murió un operario al caer de ocho metros instalando fibra óptica

El trabajador realizaba tareas de telecomunicaciones en una vivienda del centro de la ciudad cuando sufrió la caída fatal. Personal del Sies constató su muerte en el lugar. Investigan las circunstancias del accidente.
Tragedia laboral en Capitán Bermúdez: murió un operario al caer de ocho metros instalando fibra óptica
Un arcoiris de fuego sorprendió con una postal espectacular en el cielo de Rosario
La Ciudad

Un "arcoiris de fuego" sorprendió con una postal espectacular en el cielo de Rosario

Tragedia en San Cristóbal: la Justicia sobreseyó al adolescente que mató a un alumno en la escuela
La Región

Tragedia en San Cristóbal: la Justicia sobreseyó al adolescente que mató a un alumno en la escuela

Turismo Carretera en Rosario: los autos saldrán a la pista del aeropuerto antes de correr en el Fangio
La Ciudad

Turismo Carretera en Rosario: los autos saldrán a la pista del aeropuerto antes de correr en el Fangio

Asaltaron y maniataron a una persona en un edificio céntrico de Rosario, pero un llamado frustró el robo
Policiales

Asaltaron y maniataron a una persona en un edificio céntrico de Rosario, pero un llamado frustró el robo

Violencia narco en el cordón industrial: nueve acusados en una banda vinculada a resonante crimen
Policiales

Violencia narco en el cordón industrial: nueve acusados en una banda vinculada a resonante crimen

Las más leídas
Desesperada búsqueda de tres desaparecidos en el Paraná: un nuevo indicio reorientó el operativo

Desesperada búsqueda de tres desaparecidos en el Paraná: un nuevo indicio reorientó el operativo

Tabla anual al rojo vivo: los partidos que les quedan a los cinco candidatos al título

Tabla anual al rojo vivo: los partidos que les quedan a los cinco candidatos al título

Cortaron avenida Circunvalación tras un choque fatal en la zona oeste

Cortaron avenida Circunvalación tras un choque fatal en la zona oeste

Crimen de Natalia Giménez: su primo y expareja la habría matado y una deuda millonaria abre otra hipótesis

Crimen de Natalia Giménez: su primo y expareja la habría matado y una deuda millonaria abre otra hipótesis

Con la fuerza del deseo, Newells se recuperó rápido, ganó y se arrimó más al objetivo tan buscado

Con la fuerza del deseo, Newell's se recuperó rápido, ganó y se arrimó más al objetivo tan buscado

Ovación
Newells dispondrá la suspensión de Ignacio Astore y otros dos exdirectivos
Ovación

Newell's dispondrá la suspensión de Ignacio Astore y otros dos exdirectivos

Newells dispondrá la suspensión de Ignacio Astore y otros dos exdirectivos

Newell's dispondrá la suspensión de Ignacio Astore y otros dos exdirectivos

Asociación Rosarina: Central campeón de la A, CGR de la B y ascenso de San Roque en la C

Asociación Rosarina: Central campeón de la A, CGR de la B y ascenso de San Roque en la C

Central debe descontar puntos todavía pero el fixture le da buenas señales para ir por todo

Central debe descontar puntos todavía pero el fixture le da buenas señales para ir por todo

Policiales
Tragedia laboral en Capitán Bermúdez: murió un operario al caer de ocho metros instalando fibra óptica
Policiales

Tragedia laboral en Capitán Bermúdez: murió un operario al caer de ocho metros instalando fibra óptica

Violencia narco en el cordón industrial: nueve acusados en una banda vinculada a resonante crimen

Violencia narco en el cordón industrial: nueve acusados en una banda vinculada a resonante crimen

Suspenden la indagatoria a la partera Dolly por un problema de salud

Suspenden la indagatoria a la partera Dolly por un problema de salud

Asaltaron y maniataron a una persona en un edificio céntrico de Rosario, pero un llamado frustró el robo

Asaltaron y maniataron a una persona en un edificio céntrico de Rosario, pero un llamado frustró el robo

La Ciudad
Un arcoiris de fuego sorprendió con una postal espectacular en el cielo de Rosario
La Ciudad

Un "arcoiris de fuego" sorprendió con una postal espectacular en el cielo de Rosario

Santa Fe busca agilizar la protección de víctimas de violencia de género: las claves del proyecto

Santa Fe busca agilizar la protección de víctimas de violencia de género: las claves del proyecto

Turismo Carretera en Rosario: los autos saldrán a la pista del aeropuerto antes de correr en el Fangio

Turismo Carretera en Rosario: los autos saldrán a la pista del aeropuerto antes de correr en el Fangio

Santa Fe cuestionó el recorte de Remediar: El Estado tiene que garantizar los medicamentos

Santa Fe cuestionó el recorte de Remediar: "El Estado tiene que garantizar los medicamentos"

El municipio salió a limpiar zanjas de Circunvalación, pero siguen los yuyos en banquina

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El municipio salió a limpiar zanjas de Circunvalación, pero siguen los yuyos en banquina

Tomó un Uber Moto, se cayeron al pavimento y el chofer lo abandonó
Policiales

Tomó un Uber Moto, se cayeron al pavimento y el chofer lo abandonó

Navegantes desaparecidos en el río Paraná: hallaron un cuerpo en Villa Gobernador Gálvez
La Región

Navegantes desaparecidos en el río Paraná: hallaron un cuerpo en Villa Gobernador Gálvez

Sanciones más fuertes por arrojar residuos en lugares no habilitados
La Ciudad

Sanciones más fuertes por arrojar residuos en lugares no habilitados

Presupuesto Participativo: todas las obras estarán terminadas o en marcha antes de fin de año
La Ciudad

Presupuesto Participativo: todas las obras estarán terminadas o en marcha antes de fin de año

Pullaro se reunirá con los gobernadores Llaryora y Frigerio en Paraná
Política

Pullaro se reunirá con los gobernadores Llaryora y Frigerio en Paraná

Cultivos de servicio: el potencial de la mostaza para cuidar el suelo
Agro

Cultivos de servicio: el potencial de la mostaza para cuidar el suelo

Crimen de Natalia Giménez: su primo y expareja la habría matado y una deuda millonaria abre otra hipótesis
Policiales

Crimen de Natalia Giménez: su primo y expareja la habría matado y una deuda millonaria abre otra hipótesis

Desesperada búsqueda de tres desaparecidos en el Paraná: un nuevo indicio reorientó el operativo
La Región

Desesperada búsqueda de tres desaparecidos en el Paraná: un nuevo indicio reorientó el operativo

Este comercio no soporta el modelo económico: la campaña en Rosario que expone la crisis pyme
Economía

"Este comercio no soporta el modelo económico": la campaña en Rosario que expone la crisis pyme

Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo
Policiales

Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo

La final que se le viene a Newells en el Nuevo Gasómetro y que puede abrirle la puerta
Ovación

La final que se le viene a Newell's en el Nuevo Gasómetro y que puede abrirle la puerta

Candela Arizaga volvió a Rosario con su madre y pidió no declarar más en la causa contra Facundo Moyano
Información General

Candela Arizaga volvió a Rosario con su madre y pidió no declarar más en la causa contra Facundo Moyano

La partera Dolly: investigan registros de nacimientos desde 1959 en un hospital de Rosario por el robo de bebés
La Ciudad

La partera Dolly: investigan registros de nacimientos desde 1959 en un hospital de Rosario por el robo de bebés

Un camión se habría quedado sin frenos y chocó cinco vehículos en Circunvalación y Mendoza
La Ciudad

Un camión se habría quedado sin frenos y chocó cinco vehículos en Circunvalación y Mendoza

Asesinado por su exempleada doméstica: comienza el juicio por el crimen de un hombre de 84 años
Policiales

Asesinado por su exempleada doméstica: comienza el juicio por el crimen de un hombre de 84 años

Parkinson: Pfizer anunció cuándo se normalizará la entrega del medicamento que falta en Rosario
La Ciudad

Parkinson: Pfizer anunció cuándo se normalizará la entrega del medicamento que falta en Rosario

Cómo es el proyecto del gobierno provincial para cambiarle la cara a barrio  Mangrullo
La Ciudad

Cómo es el proyecto del gobierno provincial para cambiarle la cara a barrio  Mangrullo

Qué medicamentos deja de enviar Nación y cómo impacta en Santa Fe
La Ciudad

Qué medicamentos deja de enviar Nación y cómo impacta en Santa Fe

Hace falta una obra que sea monumental para transmitir el legado de Lionel Messi

Por Rodolfo Parody
Ovación

"Hace falta una obra que sea monumental para transmitir el legado de Lionel Messi"