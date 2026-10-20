Newell's mira la tabla y se ilusiona con los playoffs: qué necesita la Lepra para clasificar

La Lepra venció a Central Córdoba y se acomodó en la Zona A, pero tendrá una final ante San Lorenzo para soñar con meterse en los octavos de final

Newell's dio un paso importante este lunes ante Central Córdoba en el Coloso y se quedó con tres puntos claves para continuar prendido en la pelea por la clasificación a los playoffs del torneo Clausura . El equipo de Frank Darío Kudelka cambió la cara con respecto al primer semestre y se acerca a los octavos de final .

El objetivo rojinegro en lo que resta del campeonato es lograr por primera vez la clasificación bajo este formato de competencia, y la victoria por 2 a 1 frente al Ferroviario lo deja cada vez más cerca. Desde su arribo, Kudelka logró dejar atrás el dolor de cabeza de la lucha por la permanencia y puso a la Lepra a mirar con otros ojos la tabla de posiciones .

Los tres puntos que se llevó Newell's este lunes le permitirán tener algo más de aire de cara a una final que tendrá el próximo fin de semana, cuando enfrentará a San Lorenzo el sábado 24 de octubre a las 19.15 en el Nuevo Gasómetro .

El Ciclón se ubica en el 9º puesto de la Zona A y, por el momento, es el primer equipo que queda fuera de la zona de clasificación a playoffs con 17 puntos, a tres unidades de la Lepra, que está 6º con 20 y tiene mejor diferencia de gol (+3 para el Rojinegro y -5 para el Cuervo).

>> Leer más: La final que se le viene a Newell's en el Nuevo Gasómetro y que puede abrirle la puerta

Por eso, cuando se enfrenten en la próxima fecha en el Bajo Flores, San Lorenzo solamente podrá superar a Newell's en la tabla si le gana por más de cuatro goles de diferencia, ya que los de Kudelka también tienen a favor la cantidad de goles anotados. De igual manera, una victoria leprosa podría dejar al equipo del parque Independencia con un pie y medio adentro de los playoffs.

Cómo está la tabla de la Zona A

La Zona A del torneo Clausura está liderada en soledad por Instituto, que permanece en lo más alto con 29 puntos (+10 de diferencia de gol). Detrás de la Gloria aparecen tres equipos igualados en 24 unidades: Boca (+7), Defensa y Justicia (+6) y Vélez (+5). El siguiente escalón es de Lanús, que con 23 puntos (+7) es el único que podría ser alcanzado por Newell's en la próxima fecha.

La Lepra (+3) aparece 6º y supera a Gimnasia de Mendoza (+2) solamente por la diferencia de gol, ya que ambos están igualados en 20 puntos. Por el momento, Independiente es el último que ingresa a los puestos de playoffs con 19 unidades (-1 de diferencia de gol).

Newell's pelea por meterse en los playoffs del Clausura. LA CAPITAL

Fuera de la zona de clasificación, San Lorenzo es el que más chances tiene de meterse, ya que suma 17 puntos (-5) a falta de tres fechas para el cierre de la fase regular. Más lejos aparecen Estudiantes (+1) y Unión (-4), ambos con 14 unidades con solamente nueve en juego.

Qué necesita Newell's para clasificar

Si Newell's no pierde el próximo sábado ante el Ciclón, continuará en la zona de clasificación a falta de dos fechas para el final. Si pierde en el Nuevo Gasómetro, dependerá de que no sea por una goleada abultada o, incluso con una derrota por más de cuatro goles, podría continuar adentro si Independiente pierde como local ante Boca o si Gimnasia de Mendoza cae como local ante Platense.

Los rivales directos de la Lepra hoy son San Lorenzo, Independiente y Gimnasia de Mendoza. Así se suman cuatro equipos que pelean por tres lugares en los playoffs. Una victoria rojinegra ante el Cuervo lo dejaría con seis puntos de ventaja por encima del equipo de Rubén Darío Insua con la misma cantidad de unidades en juego, además de tener una importante diferencia de gol a su favor.

San Lorenzo venció a Estudiantes y se mantiene con chances de entrar a la zona de clasificación.

Más allá de que matemáticamente no podría asegurar su boleto a octavos de final en la próxima fecha, Newell's tendrá la oportunidad de dejar prácticamente sellada la clasificación si le gana al Ciclón y Unión empata con Estudiantes en Santa Fe. Cabe destacar que, en la fecha 15, la Lepra recibirá al Tatengue en el Coloso.

¿Hay desempate olímpico en el torneo Clausura 2026?

El artículo 16 del reglamento de la Liga Profesional de Fútbol estableció cuáles son los métodos de desempate en caso de igualdad en puntos entre dos o más equipos en algunas de las posiciones de la tabla de cada zona del torneo Clausura.

>> Leer más: Con la fuerza del deseo, Newell's se recuperó rápido, ganó y se arrimó más al objetivo tan buscado

Si se cumple esa condición, la LPF determinó que se resolverá "en favor del equipo que registre mayor diferencia de goles". En caso de que subsista la igualdad, se impondrá "el equipo que hubiese obtenido mayor cantidad de goles a favor".

A su vez, si se mantiene el empate en todos los aspectos, se tomará en cuenta el resultado del partido (o los partidos si son más de dos equipos) entre los conjuntos igualados. Después del desempate olímpico, los últimos métodos de desempate serán la tabla general de Fair Play y, de persistir la igualdad, un sorteo del Comité Ejecutivo como última instancia.

Estos puntos marcan que, tal como se encuentra la tabla por el momento, Newell's cuenta con una ventaja favorable ante sus rivales más directos, ya que a todos los supera en diferencia de goles.