El día en imágenes alrededor del mundo

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La Capital | El Mundo
14 de agosto 2026 · 14:03hs
Vista del astillero de desguace tras una presunta fuga de gas durante el desmantelamiento de un buque fuera de servicio en la zona de Sitakunda, en Chattogram, Bangladesh, el viernes 14 de agosto de 2026. (Foto AP)

Vista del astillero de desguace tras una presunta fuga de gas durante el desmantelamiento de un buque fuera de servicio en la zona de Sitakunda, en Chattogram, Bangladesh, el viernes 14 de agosto de 2026. (Foto AP)

Annik Kalin, de Suiza, compite en la prueba de 100 metros vallas del heptatlón en el Campeonato Europeo de Atletismo en Birmingham, Inglaterra, el viernes 14 de agosto de 2026. (Foto AP/Matthias Schrader)

Annik Kalin, de Suiza, compite en la prueba de 100 metros vallas del heptatlón en el Campeonato Europeo de Atletismo en Birmingham, Inglaterra, el viernes 14 de agosto de 2026. (Foto AP/Matthias Schrader)

Carabineros posan junto a tres cuadros recuperados tras una operación policial: "Tasse et plat de cerises" de Paul Cézanne (izquierda), "Odalisque Sur La Terrasse" de Henri Matisse (centro) y "Les Poisson" de Pierre-Auguste Renoir (derecha), el viernes 14 de agosto de 2026. (Carabinieri italiano vía AP)

Carabineros posan junto a tres cuadros recuperados tras una operación policial: "Tasse et plat de cerises" de Paul Cézanne (izquierda), "Odalisque Sur La Terrasse" de Henri Matisse (centro) y "Les Poisson" de Pierre-Auguste Renoir (derecha), el viernes 14 de agosto de 2026. (Carabinieri italiano vía AP)

Colonos izaron banderas israelíes en una estructura palestina después de que activistas por la paz israelíes y extranjeros la derribaran durante una protesta en apoyo de los terratenientes locales cuyas propiedades están amenazadas de expropiación por parte de los colonos, en las afueras de la ciudad de Beit Sahour, en Cisjordania, el viernes 14 de agosto de 2026. (Foto AP/Mahmoud Illean)

Colonos izaron banderas israelíes en una estructura palestina después de que activistas por la paz israelíes y extranjeros la derribaran durante una protesta en apoyo de los terratenientes locales cuyas propiedades están amenazadas de expropiación por parte de los colonos, en las afueras de la ciudad de Beit Sahour, en Cisjordania, el viernes 14 de agosto de 2026. (Foto AP/Mahmoud Illean)

Palestinos desplazados se reúnen para rellenar sus recipientes de agua potable junto a un proveedor en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el viernes 14 de agosto de 2026. (Foto AP/Abdel Kareem Hana)

Palestinos desplazados se reúnen para rellenar sus recipientes de agua potable junto a un proveedor en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el viernes 14 de agosto de 2026. (Foto AP/Abdel Kareem Hana)

Imagen difundida por el Festival de Salzburgo muestra a Philippe Sly, en el centro, durante una interpretación de «Saint François d’Assise» de Olivier Messiaen, en la Felsenreitschule de Salzburgo, Austria, el 29 de julio de 2026. (Monika Rittershaus/Festival de Salzburgo vía AP)

Imagen difundida por el Festival de Salzburgo muestra a Philippe Sly, en el centro, durante una interpretación de «Saint François d’Assise» de Olivier Messiaen, en la Felsenreitschule de Salzburgo, Austria, el 29 de julio de 2026. (Monika Rittershaus/Festival de Salzburgo vía AP)

El sueco Armand Duplantis realiza un intento en la ronda clasificatoria de salto con pértiga masculino del Campeonato Europeo de Atletismo en Birmingham, Inglaterra, el viernes 14 de agosto de 2026. (Foto AP/Matthias Schrader)

El sueco Armand Duplantis realiza un intento en la ronda clasificatoria de salto con pértiga masculino del Campeonato Europeo de Atletismo en Birmingham, Inglaterra, el viernes 14 de agosto de 2026. (Foto AP/Matthias Schrader)

Agentes de policía y personal ferroviario en el lugar donde un tren descarriló cerca de la estación de tren de Lewes el jueves, en East Sussex, Inglaterra, viernes 14 de agosto de 2026. (James Manning/PA vía AP)

Agentes de policía y personal ferroviario en el lugar donde un tren descarriló cerca de la estación de tren de Lewes el jueves, en East Sussex, Inglaterra, viernes 14 de agosto de 2026. (James Manning/PA vía AP)

Un equipo ucraniano de misiles HIMARS, adscrito a la 148.ª brigada, dispara cohetes contra posiciones rusas en la línea del frente en el este de Ucrania, el sábado 8 de agosto de 2026. (Foto AP/Dan Bashakov)

Un equipo ucraniano de misiles HIMARS, adscrito a la 148.ª brigada, dispara cohetes contra posiciones rusas en la línea del frente en el este de Ucrania, el sábado 8 de agosto de 2026. (Foto AP/Dan Bashakov)

Turistas y residentes caminan por un puente peatonal en medio de una ola de calor en París, el viernes 14 de agosto de 2026. (Foto AP/Emma Da Silva)

Turistas y residentes caminan por un puente peatonal en medio de una ola de calor en París, el viernes 14 de agosto de 2026. (Foto AP/Emma Da Silva)

La polaca Iga witek juega con Elway, la mascota canina de Tennis Canada, tras vencer a la kazaja Elena Rybakina en la final del Abierto de Canadá en Toronto, Canadá. Fotografía: Chris Young/The Canadian Press/AP

La polaca Iga witek juega con Elway, la mascota canina de Tennis Canada, tras vencer a la kazaja Elena Rybakina en la final del Abierto de Canadá en Toronto, Canadá. Fotografía: Chris Young/The Canadian Press/AP

Residentes participan en un desfile de antorchas durante el festival nacional de nieve, Bariloche, Argentina. Fotografía: Carlos Barría/Reuters

Residentes participan en un desfile de antorchas durante el festival nacional de nieve, Bariloche, Argentina. Fotografía: Carlos Barría/Reuters

Grupos de gemelos posan en la escuela primaria Ardgowan en Inverclyde, apodada "Twinverclyde" por su alto número de gemelos. Los 18 niños comenzarán sus estudios en escuelas de toda la zona en el nuevo trimestre. Fotografía: Jane Barlow/PA

Grupos de gemelos posan en la escuela primaria Ardgowan en Inverclyde, apodada "Twinverclyde" por su alto número de gemelos. Los 18 niños comenzarán sus estudios en escuelas de toda la zona en el nuevo trimestre. Fotografía: Jane Barlow/PA

Un incendio forestal arde cerca de Omiš, en Croacia. Más de 180 menores se encuentran detenidos por ser presuntos autores de iniciar el fuego, mientras los bomberos combaten incendios en toda Europa en medio de una ola de calor sin precedentes. Fotografía: Jakov Prkic/CROPIX/SIPA/Shutterstock

Un incendio forestal arde cerca de Omiš, en Croacia. Más de 180 menores se encuentran detenidos por ser presuntos autores de iniciar el fuego, mientras los bomberos combaten incendios en toda Europa en medio de una ola de calor sin precedentes. Fotografía: Jakov Prkic/CROPIX/SIPA/Shutterstock

Varias personas observan un incendio forestal en la costa adriática cerca de Omis, en el sur de Croacia, la madrugada del viernes 14 de agosto de 2026. (Foto AP/Tom Dubravec)

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