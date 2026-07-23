Una niña palestina desplazada espera para recibir alimentos donados en un comedor comunitario en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, el jueves 23 de julio de 2026. (Foto AP/Abdel Kareem Hana)
El piloto argentino Franco Colapinto asiste a una conferencia de prensa previa al Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, que se celebrará el domingo en el circuito de Hungaroring en Mogyorod, cerca de Budapest, Hungría, el jueves 23 de julio de 2026. (Foto AP/Darko Vojinovic)
El humo se eleva sobre los incendios forestales en la región de Lège-Cap-Ferret, en el oeste de Francia, el jueves 23 de julio de 2026. (Foto AP/Caroline Blumberg)
Palestinos buscan artículos reutilizables en un vertedero en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el jueves 23 de julio de 2026. (Foto AP/Abdel Kareem Hana)
Un manifestante, sentado sobre un auto policial durante una manifestación para reclamar reformas educativas como parte de la protesta del movimiento del Partido de las Cucarachas en Nueva Delhi, India, el 22 de julio de 2026. (AP Foto/Vipin)
Visitantes viajan en ferry frente a la Pagoda Blanca mientras recorren el Parque Beihai, uno de los jardines imperiales antiguos más antiguos y mejor conservados de Pekín, el jueves 23 de julio de 2026. (Foto AP/Andy Wong)
Harli Kane, originaria de Utah, posa en el stand de "Masters of the Universe" durante la noche de preestreno de la Comic-Con International el miércoles 22 de julio de 2026 en San Diego. (Foto de Andrew Park/Invision/AP)
Rebecca Eusey, de San Diego (de izquierda a derecha), vestida como agente de S.H.I.E.L.D., Derek Shackleton, también de San Diego, vestido como Wolverine, y Faeren Adams, de San Diego, vestido como Juggernaut, posan para una fotografía durante la noche de preestreno de la Comic-Con International el miércoles 22 de julio de 2026 en San Diego. (Foto de Andrew Park/Invision/AP)
Trabajadores limpian los paneles de las ventanas de un edificio de oficinas comerciales en Pekín, China, el jueves 23 de julio de 2026. (Foto AP/Achmad Ibrahim)
Un avión cisterna arroja agua mientras combate incendios forestales en la región de Lège-Cap-Ferret, en el oeste de Francia, el jueves 23 de julio de 2026. (Foto AP/Caroline Blumberg)
El equipo femenino de waterpolo de Puerto Rico se prepara para su partido contra Cuba en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo, República Dominicana, el jueves 23 de julio de 2026. (Foto AP/Fernando Vergara)
Dolientes se congregan alrededor de un monumento conmemorativo en el lugar donde un hombre fue asesinado a tiros el miércoles por la policía de Madison, el jueves 23 de julio de 2026, en Madison, Wisconsin. (Foto AP/Scott Bauer)
Soldados de la guardia de honor se preparan para la ceremonia oficial de bienvenida ofrecida por el presidente rumano Nicusor Dan al presidente indio Droupadi Murmu en Bucarest, Rumania, el jueves 23 de julio de 2026. (Foto AP/Andreea Alexandru)
Asistentes de San Diego, disfrazados de miembros de S.H.I.E.L.D. del universo Marvel, posan para una fotografía durante la noche de preestreno de la Comic-Con International el miércoles 22 de julio de 2026 en San Diego. (Foto de Andrew Park/Invision/AP)