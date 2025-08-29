el dia01

Un puesto de la policía de tránsito es incendiado durante una protesta tras la muerte de un repartidor en enfrentamientos entre la policía antidisturbios y estudiantes que protestaban contra las prestaciones sociales de los legisladores, frente a la sede regional de la policía en Yakarta, Indonesia, el viernes 29 de agosto de 2025. (Foto AP/Tatan Syuflana)