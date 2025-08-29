El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

29 de agosto 2025 · 14:02hs
Un puesto de la policía de tránsito es incendiado durante una protesta tras la muerte de un repartidor en enfrentamientos entre la policía antidisturbios y estudiantes que protestaban contra las prestaciones sociales de los legisladores, frente a la sede regional de la policía en Yakarta, Indonesia, el viernes 29 de agosto de 2025. (Foto AP/Tatan Syuflana)

Personas lanzan piedras a la policía durante una protesta tras la muerte de un repartidor en enfrentamientos entre la policía antidisturbios y estudiantes que protestaban contra las asignaciones de los legisladores, en Medan, Sumatra del Norte, Indonesia, el viernes 29 de agosto de 2025. (Foto AP/Binsar Bakkara)

El exjugador y entrenador alemán Jürgen Klinsmann llega al escenario para el sorteo de la fase de grupos de la Europa League y la Conference League en Mónaco, el viernes 29 de agosto de 2025. (Foto AP/Laurent Cipriani)

Un helicóptero de combate rumano vuela detrás de un avión de transporte pintado de la Real Fuerza Aérea Jordana, estacionado en la pista del aeropuerto Aurel Vlaicu, un día antes del Salón Aeronáutico Internacional de Bucarest (BIAS 2025), que se celebra este fin de semana en Bucarest, Rumania, el viernes 29 de agosto de 2025. (Foto AP/Vadim Ghirda)

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, en acción durante la primera práctica del Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1 en Zandvoort, Países Bajos, el viernes 29 de agosto de 2025. (Foto AP/Patrick Post)

Aficionados llegan a la primera práctica del Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1 en Zandvoort, Países Bajos, el viernes 29 de agosto de 2025. (Foto AP/Peter Dejong)

Las parejas hindúes que desean tener un hijo abandonan bien el sagrado Lolark Kund después de darse un baño sagrado, durante el festival Lolark Shasthi, Varanasi, India. Fotografía: Niharika Kulkarni/AFP/Getty Images

Un mensajero de leche conduce a través del agua de la inundación en la aldea de Chak Ali Sher, Wazirabad, Pakistán. Fotografía: Aamir Qureshi/AFP/Getty Images

Chloë Sevigny saluda desde un barco taxi mientras sale de un photocall para After the Hunt en el Festival de Cine de Venecia, Venecia, Italia. Fotografía: Remo Casilli/Reuters

El público permanece sentado en una instalación de luz titulada Matriz del artista callejero español SpY, en la sala de turbinas de la central térmica de Inota desmantelada en la noche de apertura del festival anual de arte audiovisual INOTA, Varpalota, Hungría. Fotografía: Tamas Vasvari/EPA

Un barbero le corta el pelo a un niño con el diseño de un tanque para conmemorar el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, Pekín, China. Fotografía: Tingshu Wang/Reuters

La gente observa un flujo de lava del Monte Etna, que permanece activo después de que se reanudaron las erupciones el 10 de agosto, Sicilia, Italia. Fotografía: Giuseppe Distefano/AFP/Getty Images

Una mujer palestina lleva el cuerpo de un niño fuera del hospital Shifa al lugar donde los muertos en el fuego israelí estaban siendo colocados antes de sus funerales, Ciudad de Gaza. Fotografía: Bashar Taleb/AFP/Getty Images

Yulia conmemora a su tío Denys, quien murió luchando contra la invasión rusa, en un sitio conmemorativo improvisado en la Plaza de la Independencia mientras Ucrania conmemora el Día del Recuerdo de los Defensores, Kiev, Ucrania. Fotografía: Thomas Peter/Reuters

Estudiantes bloquean un camión policial durante una protesta tras la muerte de un repartidor atropellado por un vehículo blindado policial durante una manifestación contra el privilegio de los legisladores, en Yakarta, Indonesia, el viernes 29 de agosto de 2025. (Foto AP/Tatan Syuflana)

Guillermo del Toro posa para un retrato en su Casa Desolada en Santa Mónica, California, agosto de 2025. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP)

