El día en imágenes alrededor del mundo

1 de septiembre 2025 · 13:48hs
Un vehículo militar está estacionado frente a un centro comercial tras días de violentas protestas contra las generosas asignaciones otorgadas a los parlamentarios, en Yakarta, Indonesia, el lunes 1 de septiembre de 2025. (Foto AP/Tatan Syuflana)

Obreros toman té, sentados bajo paneles de hojalata para protegerse de la lluvia durante las obras viales, en Nueva Delhi, India, el lunes 1 de septiembre de 2025. (Foto AP/Manish Swarup)

Ethan Wang, gerente de ventas de Unitree, prepara un robot G1 de la compañía para una demostración de boxeo en la primera Olimpiada Internacional Humanoide en la Academia Olímpica, en la antigua Olimpia, Grecia, el lunes 1 de septiembre de 2025. (Foto AP/Thanassis Stavrakis)

Aldeanos se refugian en una estación de tren tras huir de sus hogares en una zona inundada, en Thatta Mahla, distrito de Jhang, Pakistán, el lunes 1 de septiembre de 2025. (Foto AP/K.M. Chaudary)

Un helicóptero militar que transportaba a las víctimas heridas de un terremoto que mató a cientos y destruyó aldeas en el este de Afganistán despega en Mazar Dara, provincia de Kunar, Afganistán, el lunes 1 de septiembre de 2025. (Foto AP/Wahidullah Kakar)

El director Benny Safdie, Emily Blunt y Dwayne Johnson llegan a la 82ª edición del Festival de Cine de Venecia, en Venecia, Italia, el lunes 1 de septiembre de 2025. (Foto de Alessandra Tarantino/Invision/AP)

Alumnos escuchan a su profesor durante una clase en el sótano de un edificio municipal durante el primer día de clases en Bobryk, región de Sumy, Ucrania, el lunes 1 de septiembre de 2025. La escuela de Bobryk se vio obligada a trasladarse al sótano debido a las constantes alarmas. (Foto AP/Evgeniy Maloletka)

Jóvenes cadetes guardan un minuto de silencio en memoria de los graduados fallecidos en la guerra entre Rusia y Ucrania durante su primer día de clases en un liceo de cadetes en Kiev, Ucrania, el lunes 1 de septiembre de 2025. (Foto AP/Efrem Lukatsky)

Amanda Seyfried firma autógrafos a su llegada a la 82ª edición del Festival de Cine de Venecia, en Venecia, Italia, el lunes 1 de septiembre de 2025. (Foto de Alessandra Tarantino/Invision/AP)

Dwayne Johnson, el director Benny Safdie y Emily Blunt posan para los fotógrafos en la sesión fotográfica de la película

Periodistas libaneses y palestinos sostienen pancartas durante una protesta contra el asesinato de periodistas en la Franja de Gaza, reunidos en la Plaza de los Mártires, en el centro de Beirut, el lunes 1 de septiembre de 2025. (Foto AP/Hussein Malla)

Palestinos luchan por conseguir alimentos donados en un comedor comunitario en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, el lunes 1 de septiembre de 2025. (Foto AP/Abdel Kareem Hana)

Miembros de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia patrullan la zona de pasajeros de Union Station, el lunes 1 de septiembre de 2025, en Washington. (Foto AP/José Luis Magana)

Turistas nadan en un afluente del río Chagres en Panamá, que en su día fue la principal vía fluvial colonial utilizada para transportar tesoros en canoas y barcazas desde el Pacífico hasta el Caribe para su envío a España, el sábado 16 de agosto de 2025. (Foto AP/Matias Delacroix)

Amanda Seyfried posa para los fotógrafos en la alfombra roja de la película

Estudiantes bloquean un camión policial durante una protesta tras la muerte de un repartidor atropellado por un vehículo blindado policial durante una manifestación contra el privilegio de los legisladores, en Yakarta, Indonesia, el viernes 29 de agosto de 2025. (Foto AP/Tatan Syuflana)

Guillermo del Toro posa para un retrato en su Casa Desolada en Santa Mónica, California, agosto de 2025. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP)

Aficionados al tenis esperan autógrafos tras el partido entre João Fonseca, de Brasil, y Miomir Kecmanovic, de Serbia, durante la primera ronda del Abierto de Estados Unidos, el lunes 25 de agosto de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Yuki Iwamura)

