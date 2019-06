El ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, acusó a la oposición venezolana y los presidentes de Colombia, Iván Duque, y de Chile, Sebastián Piñera, de supuestamente promover y financiar conspiraciones contra el régimen chavista que contemplaban asesinar a Nicolás Maduro, a su esposa Cilia Flores, al número dos del gobierno, Diosdado Cabello y a Freddy Bernal.

En su rueda de prensa, el ministro chavista mostró unas presuntas pruebas de un arsenal de armamento que iban a ser utilizadas contra los altos cargos del régimen y aseguró que vienen haciendo un seguimiento a diferentes intentos de golpe con sus infiltrados desde hace 14 meses.

Reconoció que el régimen había infiltrado con elementos "patriotas" las reuniones de planificación de los conspiradores desde hace más de un año. "Estuvimos en todas las reuniones para planificar los golpes de Estado", aseguró.

Rodríguez presentó un cronograma de varios golpes militares, de los disturbios militares, de los levantamientos que iban a lanzarse entre los días 23 y 24 de junio. "Lo que no sabía Duque, lo que no sabía Piñera, lo que no sabía (Juan) Guaidó (el líder opositor) es que veníamos haciendo un seguimiento de inteligencia a todas estas operaciones desde hace 14 meses".

Dijo que tanto el presidente Duque como su homólogo chileno Sebastián Piñera, vaticinan eventos desestabilizadores en Venezuela al tiempo que mencionó las oportunidades en las cuales ambos mandatarios lo han hecho. "Como si tuvieran dotes de adivinación anticipan cada vez que existe un plan de golpe de Estado, o cada vez que existe la intención aviesa de agredir la democracia venezolana".

El ministro precisó que en ese nuevo intento golpista estaba contemplado el asesinato de Maduro, de la primera dama y del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello Rondón.

También afirmó que han capturado "140.000 cartuchos incautados de ametralladoras y varios grupos de combate estaban predeterminados para capturar al presidente Nicolás Maduro" pero no informó cómo incautó esa cantidad tan grande de municiones ni cuándo ni dónde lo hicieron.

Aseguró que los "sediciosos querían asaltar parques de armas de batallones de la FANB, tomar la base aérea militar de La Carlota, extraer del centro de detención a (Raúl) Baduel (el ex ministro de Defensa) de la sede del Sebin y llevarlo a VTV (la estatal Venezolana de Televisión) para que asumiera como presidente de Venezuela".

Rodríguez no mencionó que el general Baduel lleva 10 años preso, y en los últimos meses ha sido torturado, aislado e incomunicado en la denominada "Tumba" del temido Sebin en la Plaza Venezuela. Su hija Andreína Baduel a dicho a Clarín que su padre ha sido trasladado pero no saben de su paradero actual. "No sabemos dónde lo tienen, seguimos buscándolo", afirmó.