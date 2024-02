Chile despidió a Piñera con una demostración de unidad nacional

Chile culminó este viernes las ceremonias fúnebres para despedir al ex presidente Sebastián Piñera, quien murió al caer el helicóptero que pilotaba el pasado martes. Tenía 74 años. El funeral de Estado sirvió para poner de relieve cómo la sociedad chilena se unió por encima de sus diferencias ideológicas para despedir al ex mandatario. Dos figuras de izquierda, como la ex presidenta Michelle Bachelet y el actual mandatario Gabriel Boric, dieron sentidos discursos de despedida. Un gesto que en otras naciones de la región no se podría presenciar.