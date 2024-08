Andrés López Obrador rechazó recibir a Milei en México dentro de 10 días

Milei viajará a México para participar de otra cumbre mundial de fuerzas de derecha y el mandatario izquierdista de ese país ya avisó que no lo saludará

Es la segunda vez que Milei visitará México para atender una cumbre de la CPAC, que reúne a líderes conservadores y ultraderechistas de todo el mundo (la primera vez, en 2022, aún no era presidente de Argentina).

En México, el líder más reconocido de la conferencia es el político y otrora actor de telenovelas Eduardo Verástegui, que en las pasadas elecciones presidenciales intentó, sin éxito, convertirse en candidato independiente.

Palabra de Andrés López Obrador

López Obrador reconoció el derecho de reunión del foro y la presencia de líderes conservadores en México. “Es algo normal, en nuestro país hay libertades, puede venir cualquier persona: presidente, dirigente de oposición, representante de los bloques de derecha que hay en el mundo”, ha dicho. “Este es un país libre, no hay censura, no hay persecución, hay libertades plenas. No hay ningún problema”.

Sobre la nueva visita de su homólogo argentino, López Obrador precisó: “Él es libre, y una cosa es el Gobierno de México y otra cosa es el pueblo de México, y nuestro pueblo siempre ha sido muy hospitalario, fraterno y respetuoso”.

La relación entre Milei y López Obrador atraviesa un momento de tensión, que hasta ahora se ha mantenido en el nivel de las descalificaciones verbales, sin llegar a lastimar los lazos diplomáticos. Mientras el argentino calificó a su homólogo mexicano de “ignorante” en una entrevista, López Obrador dijo que no comprendía cómo los ciudadanos argentinos habían votado a un político que “desprecia al pueblo”.

Este será el 14º viaje de Milei al exterior desde que asumió como presidente en diciembre pasado y el tercero para participar en los encuentros de la CPAC: ya estuvo en febrero en Washington, donde se cruzó con Donald Trump, y en julio en Camboriú, Brasil, donde se encontró con el expresidente Jair Bolsonaro.

Este martes, el vocero de la Casa Rosada, Manuel Adorni, anunció que el 23 de agosto, el día previo a la conferencia conservadora, el presidente argentino tiene previsto reunirse en México con empresarios.