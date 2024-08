El gobierno redujo el alcance de un programa contra la violencia de género

El decreto limita el alcance al programa Acompañar, impulsado por el ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades.

El plan Acompañar fue una de las medidas llevadas adelante por el ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades , cerrado durante la gestión actual del Gobierno Nacional. Mediante un decreto se limitó el alcance y la duración del programa de acompañamiento.

El decreto no presenta modificaciones sobre quiénes están en condiciones de percibir el beneficio, siempre que se cumpla con la denuncia y el informe requeridos. “Podrá requerir la prestación toda persona residente en el país que sea ciudadana argentina nativa, por opción o naturalizada; o extranjera con residencia permanente en la REPÚBLICA ARGENTINA, a partir de los DIECIOCHO (18) años de edad”, decreta el Boletín Oficial.

¿De cuánto es la prestación económica?

Antes de la publicación del decreto en el Boletín Oficial, las personas que accedían al programa recibían una prestación económica de un salario mínimo, durante seis meses consecutivos. La nueva modalidad iniciada el día lunes delimita dicho periodo a la mitad. “La prestación económica consistirá en una suma de dinero no reintegrable, de carácter personal, no renovable y no contributiva por el valor de UN (1) salario mínimo vital y móvil, que se abonará durante TRES (3) períodos mensuales consecutivos, a las mujeres y personas LGBTI+ en situación de riesgo.