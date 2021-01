El dólar abrió el año en alza y la brecha cambiaria sigue por encima del 90%

Por otra parte, en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) subió 2%, a $ 143, en tanto que el denominado dólar MEP se incrementó 1,7%, en $ 142,40.

El denominado dólar informal o “blue” se negoció levemente a la baja en $165 por unidad. El paralelo llegó a trepar hasta los $169 en el inicio de la jornada, pero pasado el mediodía borró el avance ante la reaparición de la oferta. Así y todo, la brecha del blue con el oficial mayorista se ubica arriba del 90% (en el 94,8%).

En el segmento mayorista la cotización de la divisa estadounidense subió 55 centavos respecto de su último cierre, en $ 84,70.

De esta manera, el dólar con el recargo de 30% _contemplado en el impuesto País_, marcó un promedio de $117,28 por unidad; y con el anticipo a cuenta del impuesto a las ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 148,86.

Al analizar la operatoria de la jornada, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, señaló que, en la primera rueda del año, la divisa norteamericana operó con tono vendedor, producto de “un dominio de la oferta” durante el desarrollo de la jornada.

En este contexto, fuentes del mercado estimaron que las compras del Banco Central (BCRA) estuvieron en el orden los u$s 40 millones, aproximadamente, logrando así sumar su 15º jornada consecutiva con saldo positivo en sus intervenciones.

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 211 millones, en futuros MAE se transaron u$s 5 millones, mientras que en los futuros Rofex se registraron u$s 218 millones.

Acciones en baja

En tanto, las acciones y bonos argentinas que cotizan en Wall Street arrancaron el 2021 con fuertes bajas, superiores al 8% en ADRs, y de hasta el 4% en bonos, debido a una fuerte “aversión al riesgo global” debido a los temores por rebrotes de coronavirus.

En el Wall Street, los papeles de las compañías argentinas cerraron con mayoría de descensos lideradas por Edenor (-8,5%); Cresud (-8,1%); Loma Negra (-6,7%); Banco Francés (-5,9%); Grupo Financiero Galicia (-5,3%); y Pampa Energía (-5,1%).

Las cuatro únicas que subieron fueron Transportadora Gas del Sur (+1,7%); Ternium (+1%); Tenaris (+0,6%); e Irsa (+0,3%).

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares dejaron pérdidas de entre 30 a 75 centavos de dólar en promedio para toda la curva, mientras que la deuda en pesos marcó bajas en torno a 0,40% en promedio tanto para el tramo CER como para los floaters.

Por su parte, el riesgo país elaborado por JP Morgan subió 2% a 1.400 puntos básicos.

La bolsa porteña cayó ayer 0,97%, en línea con los principales índices de referencia internacionales, impulsada por Telecom Argentina (-4,63%); Loma Negra (-4,18%); Banco Macro (-3,83%); Sociedad Comercial del Plata (-2,81%); y Holcim (-2,63%).