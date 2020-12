Un año escolar en pandemia

Finalizando ya el año lectivo se escuchan voces críticas que suelen decir, con más frecuencia de la que se quisiera oír, que el 2020 fue un año perdido a nivel escolar, que no hubo clases ni aprendizajes. Que todo fue muy disipado, desaprovechado, que no se aprendió nada, que los chicos perdieron el tiempo. El 2020 fue un año de pandemia, inédito, complejo por donde se lo mire, difícil para la docencia y el estudiantado, un año que conmovió lo más medular del sistema educativo al plantear el desafío sin precedentes de poner a la población estudiantil en situación de aprendizaje en los hogares. No hubo presencialidad pero si hubo clases expresadas en diversas formas de hacer escuela que se urdieron según coyunturas y contextos. La complejidad impide hacer una valoración general, menos aún única. Sí es posible una mirada crítica en consonancia con el momento y el plantear algunos puntos nodales a considerar.