Santino, un lector voraz y la escritura como forma de conocerse

"No tengo un género en particular que me guste escribir. Pero sí no escribir la típica historia del príncipe que salva a la princesa y todo termina feliz. Me gusta que el final sea inesperado". Así se presenta Santino Resta (13 años), alumno del Colegio San Bartolomé y amante de la lectura y la escritura.

Hace poco, el joven Santino se embarcó en la escritura de una historia corta llamada Lo que ve el espejo, que tiene la particularidad de narrar desde el punto de vista del espejo. El poema habla de un chico que atraviesa una serie de cambios "complicados", con una ruptura amorosa y su furia por el rechazo.

"Creo que es algo muy común en los adolescentes y niños el intentar parecerse a lo que la gente espera de ellos. Si sos muy flaco o muy gordo, si tenés mucho o poco músculo. Es algo que vos podés intentar cambiar por los demás, pero no está bueno y te perjudicás a vos y a tu entorno", revela Santino sobre el tema que inspiró su historia.

Santino cuenta que cuando era muy chico, con su mamá tomaban un libro, elegían un número de página al azar y esa hoja la leían una y otra vez: "Creo que ahí se despertó mi creatividad y empecé a querer plasmar en papel todo lo que pienso, siento y mis ideas". Se reconoce como un lector voraz, al punto que en 2017 leyó unos 50 libros en todo el año. "La escritura —dice— es una manera de conocerse a uno mismo".

>> Lo que ve el espejo

Pero cuando volviste algo estaba mal

La rosa seguía en tu mano izquierda y tus ojos estaban lagrimosos

Tiraste la flor al piso y la aplastaste con tu lustroso zapato

Agarraste tu almohada y gritaste en ella como nunca

Te sacaste la corbata

Y me miraste

Enojado

Perdido

Desgastado

Abrumado

Levantaste tu puño

Y con toda velocidad lo dirigiste hacia mí

Rompiéndome en mil y un pedazos

Miraste tu lastimada mano

Antes de estallar

Y por un segundo me di cuenta

Lo comprendí todo

Yo estaba partido en mil partes

Pero el único roto

eras vos

Santino Resta, 13 años. Extracto del poema “Lo que ve el espejo”, una historia de su autoría.