Pruebas Pisa: 7 de cada 10 estudiantes argentinos no tienen niveles básicos en matemática

En ese área, la Argentina no empeoró su desempeño respecto al 2018, lo que marca que la pandemia afectó menos que en otros países. Quedó en el puesto 66 de 81 participantes.

Siete de cada diez estudiantes argentinos de secundaria no logran resolver un cálculo básico de matemática . El dato se desprende de los resultados de la última prueba internacional Pisa difundidos este martes.

Entre los datos más significativos de esta edición se destaca que en matemática el 73 por ciento de los alumnos de 15 años no pueden resolver un cálculo básico para su edad. Los estudiantes argentinos obtuvieron 378 puntos, apenas un punto menos que en la edición previa (2018), aunque casi 100 puntos menos de lo que obtienen, en promedio, los países más avanzados de la Ocde. Esa cifra ubica a la Argentina en el puesto 66 de 81 países .

matemna.jpg

Lectura

En lectura, los adolescentes del país obtuvieron 401 puntos, un retroceso de apenas un punto con respecto a la edición previa.

En esta materia, Argentina se encuentra en el puesto 58 de 81 países. El promedio de la Ocde es de 476 puntos.

Ciencias

En ciencias los resultados son apenas un poco más alentadores. Es que allí el puntaje de la Argentina fue de 406, dos puntos más que en la edición de 2018 (el promedio de la Ocde es 485), ubicándose en el puesto 60 de 81 países.

"Ninguna de las variaciones respecto a la última edición, previa a la pandemia, son estadísticamente significativas", señalan desde el Observatorio de Argentinos por la Educación.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FArgxEdu%2Fstatus%2F1731993242701328513&partner=&hide_thread=false PISA 2022: en Argentina 7 de cada 10 estudiantes no logra niveles básicos en Matemática pic.twitter.com/CxgANADLgR — Argentinos por la Educación (@ArgxEdu) December 5, 2023

Comparativo regional

De acuerdo a un informe presentado este martes por Argentinos por la Educación, los datos de 2022 muestran que la Argentina queda rezagada con respecto a otros países latinoamericanos. En este sentido, los datos muestran que en matemática, la Argentina (378 puntos) se ubica por debajo de Chile (412 puntos), Uruguay (409), Costa Rica (385), México (395), Perú (391), Colombia (383) y Brasil (379), aunque por encima de Guatemala (344), El Salvador (343), Panamá (357), Paraguay (338) y República Dominicana (339).

En esta área, que fue el foco principal de Pisa 2022, el 72,9% de los estudiantes se ubica por debajo del Nivel 2 de desempeño, considerado mínimo. En la Ocde, el promedio de estudiantes por debajo de ese nivel es 31,1%. Por otro lado, la Argentina tiene apenas un 0,3% de alumnos en los niveles más altos (5 y 6); mientras que en los países de mejor rendimiento (como Singapur, China y Japón), el 8,7% de los alumnos alcanzan esos niveles. En lectura y ciencias, países vecinos como Chile y Uruguay también lideran el desempeño regional, aunque la Argentina supera a Paraguay y Brasil en ciencias.

ciencias.jpg

Los líderes

En matemática, el ranking que surge de las pruebas Pisa 2022 está encabezado por Singapur, Macao (China), China Taipei, Hong Kong (China) y Japón. Sinn embargo, en la misma asignatura se vieron fuertes caídas para todos los países nórdicos como Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia y Noruega. Ninguno de ellos se ubica en las primeras diez posiciones de matemática.

“Las comparaciones internacionales son complejas, pero los datos de Pisa apuntan a una clara tendencia global: el rendimiento promedio de los estudiantes en estas materias va en la dirección equivocada”, dice el informe de la última prueba, que originalmente debía realizarse en 2021 pero se retrasó un año debido a la pandemia de Covid 19.

"No hay variaciones significativas con respecto a las evaluaciones 2018. O sea, seguimos estando mal. Lo cual es lógico porque no se han desarrollado políticas públicas que tiendan a generar una mejora en estos resultados internacionales", dijo a "El primero de la mañana" de LT8 Claudia Balagué, ex ministra de Educación provincial e integrante del comité de Argentinos por la Educación.

Para la docente y actual diputada provincial, los resultados invitan a poner en foco en las formas de enseñanza y aprendizaje en la escuela secundaria. "La metodología es algo a cambiar. Pero también cambió la comunicación con los jóvenes. Estamos hablando de jóvenes de 15 años que desarrollan su forma de comunicación por otro lado y si no podemos hacer ese diálogo intergeneracional con los docentes va a ser muy difícil salir de esta situación", dijo la ex ministra, quien propuso mayor inversión en las escuelas y en la formación docente.